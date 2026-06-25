Micron encendió otra vez la euforia por la IA: ¿se reaviva el rally de los semiconductores?

La empresa reportó ingresos por u$s41.460 millones y ganancias ajustadas de u$s25,11 por acción, superando con amplitud los consensos de mercado.

Los sólidos balances de Micron impulsan al sector tecnológico y reavivan el rally de los semiconductores

Los fabricantes-chips volvieron a encender el entusiasmo de los inversores por el sector de semiconductores. La compañía, uno de los principales fabricantes de memorias para centros de datos e inteligencia artificial, presentó cifras que superaron ampliamente las expectativas del mercado y provocaron una fuerte suba de sus acciones, generando además un efecto contagio sobre otras empresas vinculadas a la cadena de valor de la IA.

Tras la publicación de su balance fiscal del tercer trimestre, las acciones de Micron llegaron a dispararse entre 13% y 19% , impulsadas por ingresos y ganancias muy superiores a las previsiones de Wall Street.

La empresa reportó ingresos por u$s41.460 millones y ganancias ajustadas de u$s25,11 por acción , superando con amplitud los consensos de mercado. Además, proyectó ventas para el próximo trimestre de entre u$s49.000 millones y u$s51.000 millones, también por encima de las estimaciones de los analistas.

El principal motor detrás de estos resultados continúa siendo la explosiva demanda de memorias de alto ancho de banda (HBM) , un componente clave para los chips de inteligencia artificial utilizados por gigantes como Nvidia.

La compañía destacó que la demanda vinculada a infraestructura de IA sigue creciendo a un ritmo superior al esperado y que la oferta continúa ajustada, una combinación que favorece tanto los volúmenes de venta como los márgenes de rentabilidad.

La reacción positiva no se limitó a Micron. Los inversores interpretaron las cifras como una señal de que el ciclo expansivo de la inteligencia artificial todavía tiene recorrido, impulsando a buena parte del universo de semiconductores.

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Efecto contagio

Empresas relacionadas con almacenamiento y memorias, como Western Digital, SanDisk y Seagate, registraron avances superiores al 8% tras conocerse los resultados. También se observaron subas en fabricantes de chips y proveedores de infraestructura tecnológica como Qualcomm, Broadcom, Applied Materials y ASML.

El impacto fue tan significativo que contribuyó a una mejora generalizada en el sentimiento del mercado. Los índices Nasdaq 100 y S&P 500 avanzaron luego de la publicación del balance, reflejando la renovada confianza de los inversores en el segmento tecnológico.

El mercado interpretó que, pese a las dudas surgidas en las últimas semanas sobre las valuaciones del sector, la demanda corporativa de infraestructura para IA sigue mostrando una fortaleza considerable.

"La escasez de memoria se desencadenó por la necesidad explosiva de infraestructura para fábricas de IA... y creemos que el papel de la memoria como activo estratégico en la Inteligencia Artificial General permanece inalterado", dijeron los analistas de JP Morgan.

Analistas de mercado sostienen que Micron se ha convertido en uno de los principales termómetros para medir la salud de la revolución de la inteligencia artificial.

A diferencia de otros fabricantes de chips más expuestos al consumo masivo, la compañía está directamente vinculada a la expansión de los centros de datos y al desarrollo de modelos avanzados de IA, segmentos donde la inversión continúa creciendo. Algunos expertos incluso consideran que el actual ciclo alcista de las memorias todavía se encuentra en una etapa temprana.

"Para el mercado en general, esto repercute en la cadena de suministro de IA, donde la memoria ha sido motivo de inquietud. Una mayor visibilidad de la oferta y una escasez continua respaldan los precios en todo el ecosistema, lo que debería contribuir a mitigar la reciente incertidumbre en torno a la tecnología", afirmó Ben Barringer, director de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

Otro aspecto que entusiasma a Wall Street es la visibilidad que la empresa tiene sobre su demanda futura. Micron señaló que los compromisos de compra por parte de clientes alcanzan niveles récord y que el mercado de memorias podría mantenerse ajustado al menos hasta 2027. Esta perspectiva reduce los temores a una rápida sobreoferta, uno de los riesgos históricos del negocio de semiconductores.