La triste historia de Memphis Depay y por qué no usa su apellido en la camiseta

La estrella europea tiene un fuerte motivo detrás de una decisión que aún llama la atención, mientras atraviesa una complicada situación contractual en su actual equipo.

La estrella de los Países Bajos y el motivo que lo llevó a no utilizar su apellido en su camiseta.

El fútbol tiene historias de todo tipo: algunas conmovedoras, otras sorprendentes y varias que en principio no parecen tan impactantes hasta conocer el motivo. Ese es el caso de Memphis Depay , el jugador neerlandés que brilla en suelo brasileño.

El atacante, con un amplio recorrido en importantes clubes de Europa, decidió llegar a Sudamérica, algo poco habitual en una etapa tan temprana de su carrera. Pero lo más llamativo es un detalle que se advierte cada vez que sale a la cancha: en su camiseta no figura su apellido , sino su nombre.

A muchos les llamó la atención este detalle. Depay no entraba a la cancha como Depay, sino únicamente con "Memphis" arriba del número, algo visto alrededor del mundo por su paso por clubes muy importantes: PSV, Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, Olympique de Lyon y Corinthians.

Cuando sale a la cancha, Depay no utiliza su apellido en la camiseta y solo figura su nombre: Memphis.

Además, desde hace tiempo es una cara habitual en la selección de los Países Bajos. ¿Pero cuál es el motivo detrás de esta elección tan llamativa? El jugador lo contó en algunas ocasiones: odia a su padre, de quien heredó el apellido .

Cuando Memphis tenía apenas cuatro años, el hombre oriundo de Ghana abandonó a Cora Schensema, su madre , sin siquiera dejar una carta para despedirse o explicar por qué se había ido. El futbolista nunca entró en detalles, ya que aseguraba no querer darle pena a la gente con su triste pasado.

Sí confesó que su papá intentó acercarse una vez alcanzado el éxito en el fútbol, aunque sin conseguirlo. "No tengo relación con él ni con su familia. Y así seguirá siendo", explicó en algunas ocasiones. El relato no termina allí, aunque sí trae otro capítulo igual de complicado.

Su mamá volvió a ponerse en pareja con el correr de los años y su padrastro tampoco estuvo a la altura: un día ganó la lotería, los dejó y se fue con otra mujer. Para Memphis, su única figura paterna es su abuelo, quien falleció cuando él tenía apenas 15 años.

Memphis abandonó Europa para jugar en Sudamérica, pero su situación en Corinthians dio un giro imprevisto que lo dejó envuelto en una polémica. Cuenta de X: @Memphis

La gran polémica de Depay con Corinthians

Más allá de esta historia que conmueve a muchos, Depay también tiene un carácter fuerte e inquebrantable. Cuando decidió dejar Europa muy temprano para adentrarse en el fútbol brasileño, muchos cuestionaron el paso, aunque a él nunca le importó recibir críticas.

El 9 de septiembre de 2024 se hizo oficial su desembarco en Corinthians tras terminar su vínculo con el Atlético Madrid. Desde entonces, fue una de las figuras más destacadas del Brasileirao y, a sus 32 años, se esperaba que la aventura en San Pablo continuara por unos años más.

Depay quería seguir en el Timao porque se encuentra muy cómodo en el país sudamericano, pero la institución decidió no renovar el vínculo alegando problemas financieros a corto y largo plazo. Así, optaron por cuidar los números antes que tener una estrella más en el plantel.

El fuerte comunicado de Memphis, tras enterarse de que no le renovarán su vínculo en Corinthians. Cuenta de X: @Memphis

Al jugador esto no le hizo gracia, primero por un claro motivo: pese a todo, Corinthians le adeuda cerca de u$s8 millones, sin contar intereses. Su alto salario no era fácil de afrontar para la institución y el delantero optó por seguir con sus obligaciones mientras cobraba de manera irregular.

“Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses", reza parte del comunicado del delantero. Depay prometió hablar públicamente en los próximos días después de enterarse de su salida. La novela, lejos de terminar rápidamente, no hizo más que empezar en el fútbol brasileño.