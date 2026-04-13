Morgan Stanley prevé ganancias y crecimiento del S&P 500, a pesar de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Los estrategas de la empresa invitaron a los inversores a apostar por el riesgo, incluso si no se ve favorecido por el conflicto bélico.

La empresa asegura que el índice no sufrirá tanto los efectos del conflicto bélico. Depositphotos

Mientras la guerra en Medio Oriente azota a los principales mercados globales, estrategas de Morgan Stanley aseguran que el repunte de las ganancias está protegiendo al S&P 500 de caídas más profundas y ocultando un retroceso más amplio en las acciones de Estados Unidos.

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El equipo liderado por Michael Wilson apunta a la resiliencia de las ganancias y a la continua recuperación económica como razones por las que el S&P 500 cayó menos de 10% desde su máximo histórico de enero. En ese sentido, ven señales de que las acciones están en la “fase final” de una corrección.

Los múltiplos de ganancias del S&P 500 cayeron un 18% desde el máximo alcanzado en octubre, y más de la mitad de las acciones del Russell 3000 bajaron al menos un 20%. Estos son, para los estrategas, indicadores para evaluar el retroceso de las acciones en EEUU.

“Para nosotros, eso no es complacencia, sino un mercado que ha descontado de forma adecuada y selectiva los riesgos tanto a nivel de índice como de acciones individuales”, dijo Wilson. También agregó que los riesgos provenientes del crédito privado y de la disrupción por inteligencia artificial (IA) también fueron incorporados.

Acciones argentinas ganaron hasta 3,7% en Wall Street, que festejó resultados electorales en EEUU Cómo invertir en medio de la guerra, según Morgan Stanley Los estrategas de Morgan Stanley continúan favoreciendo sectores cíclicos —incluidos financieros, industriales y consumo discrecional— al citar ganancias sólidas y valoraciones comprimidas. También ven oportunidades en acciones de crecimiento de calidad, como proveedores de servicios en la nube vinculados a IA, donde el optimismo y las valoraciones se han ajustado a niveles más atractivos. Incluso recomendaron que los inversores estén preparados para aumentar riesgo, incluso si la guerra en Medio Oriente sigue generando incertidumbre sobre el suministro energético y la trayectoria de la política monetaria.

El S&P 500 apuntaba a nuevas pérdidas el lunes después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no lograran una solución diplomática durante el fin de semana y de que el presidente Donald Trump ordenara un bloqueo del estrecho de Ormuz. A pesar de todos los riesgos, los analistas de Wall Street mantienen el optimismo y prevén un crecimiento de 12% en las ganancias del primer trimestre para las empresas del S&P 500. La temporada de resultados comienza esta semana, con Goldman Sachs Group Inc. publicando sus cifras antes de la apertura del mercado el lunes. “La fase final de una corrección rara vez es sencilla y podría requerir una nueva prueba para los mercados, especialmente si las tasas o la volatilidad de los bonos vuelven a aumentar”, escribió el equipo.