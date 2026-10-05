Bitcoin se mantiene por encima de los u$s86.000 pero los ETF pierden fuerza

La principal criptomoneda opera con movimientos acotados al inicio de la semana. Las entradas a los ETF spot cayeron a u$s241 millones desde los u$s2.400 millones de la semana anterior. Los resultados de Microsoft del miércoles, en el radar del mercado cripto.

Bitcoin (BTC) sube menos de un punto porcentual este lunes y se mantiene cerca de los u$s86.000, mientras que Ethereum (ETH) pugna por consolidarse por encima de los u$s2.700. El resto de las altcoins opera sin movimientos destacables en su mayoría, en una jornada de arranque semanal con escasos catalizadores .

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Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos mantuvieron una racha positiva de tres semanas consecutivas, aunque con una notable pérdida de impulso: captaron u$s241 millones en la semana que cerró el viernes, muy por debajo de los u$s2.400 millones registrados la semana anterior, según datos de Bitget .

"La menor entrada de recursos sugiere una pérdida de fuerza de la demanda institucional, mientras Bitcoin sigue encontrando resistencia por debajo de los u$s88.000 . En el corto plazo, el soporte se encuentra en la zona de los u$s85.000", señaló Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina .

El viernes se conoció que la economía estadounidense apenas creó 29.000 empleos en septiembre, frente a los 85.000 que esperaba el mercado. Junto con un dato de inflación PCE más moderado , el flojo informe laboral redujo la probabilidad de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en octubre.

Sin embargo, el mercado de bonos sigue siendo una fuente de presión para los activos de riesgo: el bono del Tesoro a 10 años alcanzó una rentabilidad del 5,34%, su nivel más alto desde 2002.

El petróleo en foco y los resultados empresariales en la mira

En el mercado de materias primas, la OPEP+ decidió mantener sin cambios sus objetivos de producción para noviembre, prolongando por segundo mes consecutivo la pausa en los incrementos de bombeo.

Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán conservarán así los niveles acordados para septiembre, lo que mantiene al petróleo en el centro de la atención de los mercados.

En el lado positivo, los analistas apuntan a la temporada de balances como un posible catalizador para los activos de riesgo.

Para el mercado cripto, la evolución de la inteligencia artificial (IA) es un factor de creciente relevancia, por lo que los resultados de Microsoft previstos para este miércoles serán seguidos de cerca como termómetro del estado del sector tecnológico y su impacto sobre el apetito inversor por los activos digitales.