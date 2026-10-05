Los futuros de Wall Street adelantan mal un arranque de semana ante el rebote del petróleo

Los mercados bursátiles mundiales tienen dificultades para encontrar un rumbo. Los precios de la energía, la agitación política y la creciente preocupación por las finanzas públicas de Europa frenaron el apetito por el riesgo.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este lunes, cortando con el cierre de la semana pasada . Las preocupaciones sobre la situación fiscal de Francia llevaron al euro a su nivel más bajo en 17 meses el lunes y afectaron negativamente a los activos europeos en el comienzo de la jornada, aunque las menores expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés dio apoyo a los mercados en general.

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El estancamiento político en Francia desencadenó una ola de ventas de la deuda más vulnerable de la euro zona . El lunes, la inquietud amenazó con extenderse a España cuando el presidente Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas en medio de crecientes protestas por la vivienda.

Los bonos alemanes reafirmaron su atractivo como refugio para los inversionistas en bonos europeos , con el rendimiento a 10 años estable, mientras que los rendimientos de sus contrapartes francesas, italianas y españolas subieron.

El euro también se vio afectado por la volatilidad y cayó un 0,4% frente al dólar , llegando a cotizar en u$s1,1161 en el mercado de divisas, su nivel más bajo desde mayo de 2025.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU bajaron levemente en los plazos largos.

Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,08% hasta u$s102,3 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae 1,2%, hasta los u$s90,12 el barril.

Si bien Arabia Saudita redujo los precios de referencia para Asia, advirtió sobre el riesgo de posibles interrupciones en los flujos, mientras se intensificaron los combates en Yemen.

Claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,7% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% a la baja.

Entre las novedades de la jornada, United Microelectronics de Taiwán, busca recaudar u$s1.800 millones mediante bonos convertibles en dos tramos.

Por su parte, Schneider Electric SE acordó comprar la empresa de software industrial PTC por aproximadamente u$s22.600 millones, intensificando así sus esfuerzos por aprovechar el auge de la inteligencia artificial con su mayor adquisición hasta la fecha.

Hon Hai Precision Industry, socio de Nvidia, reportó ingresos trimestrales mejores de lo esperado, lo que indica un gasto sostenido y elevado en infraestructura global de IA.

Por último, Masayoshi Son, director ejecutivo de SoftBank. —uno de los fervientes defensores de la IA—, afirmó que incluso a él le preocupan los riesgos de seguridad a medida que las máquinas adquieren rápidamente más capacidades.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,10%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,22% y el CAC francés cae 0,59%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,57%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,28%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,46% y el Nikkei 225 japonés saltó 2,45%.