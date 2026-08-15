Tragedia en Mar del Plata: una camioneta volcó, atropelló a seis personas y una de ellas murió + Agregar ámbito en









El siniestro se produjo pasadas las 2.30 de la madrugada de este sábado, cuando un auto impactó contra una camioneta que perdió el control, volcó y terminó sobre la vereda de un almacén en el barrio Las Avenidas.

El accidente se originó cuando un Volkswagen Gol Trend impactó contra la parte trasera de la Toyota RAV4. x

Un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata dejó como saldo una persona fallecida y otras cinco heridas. El hecho se produjo pasadas las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas, cuando una camioneta Toyota RAV4 perdió el control tras ser embestida por otro vehículo, volcó y atropelló a un grupo de personas que se encontraba en la vereda, frente a un almacén.

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Según las primeras actuaciones, un Volkswagen Gol Trend impactó contra la parte trasera de la Toyota RAV4. A partir de ese choque, la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y se desplazó hacia la vereda, donde había varias personas reunidas. El vehículo terminó impactando contra el frente de un almacén, al que provocó destrozos de consideración, y embistió a quienes se encontraban en el lugar.

Una cámara de seguridad del comercio captó el momento exacto del vuelco y el impacto. En un primer momento se había informado que había cuatro heridos sin riesgo de vida, pero con el correr de las horas se confirmó que fueron seis las personas atropelladas. Una de ellas falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que cuatro fueron dadas de alta y otra debió ser intervenida quirúrgicamente por una fractura de cadera.

La investigación Los conductores de ambos vehículos, dos jóvenes de 21 años, fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo. La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor. Personal de la Policía Científica realizó los peritajes correspondientes para reconstruir la mecánica del choque y determinar responsabilidades.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal, quienes desplegaron un operativo de envergadura para asistir a las víctimas y relevar la escena.