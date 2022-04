ESPN se suma al mundo de los NFT junto a Tom Brady

Los NFT se basarán en la docuserie de ESPN de 10 partes Man in the Arena: Tom Brady, que debutó en ESPN+ a fines del año pasado en Estados Unidos, y que comenzará a transmitirse en Star+ para nuestra región.

Brady será el centro de atención de los NFT (se incluye un ejemplo a continuación), que se venderán a partir de hoy en DraftKings Marketplace. La colección se lanzará con tres portadas de revistas digitales de ESPN que destacan momentos de la carrera de Brady, con una segunda colección llamada "Back in the Arena" que se lanzará cuando se estrene el décimo episodio de la serie. Brady también "firmará" 50 de los NFT de la colección.

Los NFT se diseñaron en colaboración con Autograph y la productora de Man in the Arena, Religion of Sports (de la que Brady también es cofundador). Sin embargo, los NFT de Man in the Arena son solo el primer lanzamiento, y se espera que sigan otras colecciones.

“ESPN se complace en ofrecer nuestros primeros NFT para conocer a nuestros fanáticos en la intersección de los deportes, la tecnología y el contenido”, dijo Kevin Lopes, vicepresidente de desarrollo e innovación de negocios deportivos en ESPN, en un comunicado. “Nuestro trabajo con ESPN Edge nos ha llevado a donde estamos hoy, explorando formas nuevas e innovadoras de involucrar a los fanáticos, y estamos encantados de asociarnos con Autograph para esta colección y otras en el futuro”.

Brady, se retiró y rápidamente volvió a la NFL a principios de este año, y anunció que volvería a jugar para los Buccaneers la próxima temporada. Estuvo activo en su breve retiro, incluido un acuerdo para producir y aparecer en una comedia de viaje por carretera llamada 80 para Brady en Paramount. Brady está produciendo ese proyecto a través de otra de sus compañías, 199 Productions.

Mientras tanto, Autograph ha encontrado un éxito temprano en el espacio NFT a través de asociaciones con atletas como Derek Jeter, Tiger Woods, Naomi Osaka y Tony Hawk, y con compañías de entretenimiento como Lionsgate .

“Esta colección única sobre la serie documental Tom's Man in the Arena marca el comienzo de nuestra relación con ESPN”, agregó Dillon Rosenblatt, cofundador y director ejecutivo de Autograph. “Como el primer socio de NFT para ESPN, las posibilidades en los deportes y la tecnología son infinitas, y no podríamos estar más emocionados de llevar este contenido al mundo de manera masiva”.

Si bien la vinculación de ESPN con Brady en un proyecto de NFT es significativa, también es notable que Disney esté haciendo que la serie de documentos Man in the Arena esté más disponible a través de sus otros servicios de transmisión. Si bien la serie debería encajar muy bien en la biblioteca de Hulu, también servirá como una oferta más para adultos dentro de la biblioteca de Disney+, durante el período en que esté disponible.