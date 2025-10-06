"No es el dólar": cuál es el desafío para el plan económico, según uno de los gurúes de Javier Milei

Para el analista Salvador Di Stéfano, Argentina no necesita devaluar, sino crédito. El acuerdo con Estados Unidos podría reducir el riesgo país, mejorar el acceso al financiamiento y reactivar la economía.

Uno de los economistas con los que más habla el presidente Javier Milei dio su veredicto: no es el dólar el principal problema que enfrenta hoy la Argentina. "Es el riesgo país ", aseguró el analista Salvador Di Stéfano .

Argentina necesita renovar el stock de deuda, el acuerdo con Estados Unidos nos permitirá sortear este problema, bajaría el riesgo país, y la economía reactivaría, el problema no es el precio del dólar.

El país no necesita devaluar el signo monetario, lo que necesita es crédito para renovar los vencimientos de capital futuro, y bajar el riesgo país. Hay que recordar que el gobierno sistemáticamente muestra superávit fiscal, por ende, los ingresos fiscales financian la suma de todos los gastos más los intereses de la deuda, por ende, no hay incremento de deuda pública. Por otro lado, como carece de financiamiento para pagar el stock de deuda de capital, lo hace con recursos propios, y esto genera estrés en las reservas.

El stock de deuda consolidada (deuda de la tesorería más la deuda del BCRA) a noviembre del año 2023 sumaba U$S 488.015 millones, y para agosto del año 2025 debíamos U$S 465.995 millones, con lo cual la deuda del tesoro más el Banco Central bajo en U$S 22.021 millones.

Resulta imposible para una economía tan golpeada como la Argentina, pagar el stock de capital de deuda, paga todos los intereses que vencen, pero no puede pagar el capital, algo que les ocurre a todos los países del planeta. Se pagan los intereses de la deuda, pero el capital se renueva, si el PBI crece, la deuda sobre PBI disminuirá, y a futuro se podrá cancelar parte de dicha deuda.

Sería interesante analizar la deuda del sector público argentino, que es lo que se conoce como la deuda de la tesorería. El stock de deuda asciende a U$S 465.352 millones, lo que representa el 66,1% del PBI, a primera vista es elevada, pero deberíamos hacer algunas consideraciones.

La deuda se divide en 3 partes bien diferenciadas, a saber:

. - La deuda intra-Estado o entre agencias del sector público suma U$S 207.934 millones, esta deuda se conformo entre la tesorería y agencias del Estado como el Banco Central, Anses u otros organismos, por ende, no es una deuda exigible, ya que es el Estado que se debe a sí mismos. Esta deuda representa el 44,7% de la deuda total. A nuestro juicio no es relevante para el análisis de la sustentabilidad del pago de la deuda futura.

. - La deuda de privados, esta deuda suma U$S 161.876 millones, representa el 34,8% de la deuda total, y es la deuda más relevante ya que involucra al estado con privados, esta deuda hoy vale el 55% aproximadamente, si el gobierno la quisiera recomprar necesitaría U$S 89.032 millones. La deuda con privados es equivalente al 23,0% del PBI y luce muy baja, tan solo si la comparamos con la deuda de otros países.

. - La deuda con el FMI, organismos bi y multilaterales suma U$S 95.542 millones, representa el 20,5% de la deuda total, y un 13,6% del PBI. Esta deuda es exigible, pero como son organismos internacionales, su renovación esta atada a variables más políticas que económico – financieras.

Del siguiente análisis podremos observar que la deuda exigible de argentina, que es la suma de la deuda privada más FMI y organismos bi más multilerales suma U$S 257.418 millones y representa el 36,6% del PBI.

Esta misma deuda en el año 2017 sumaba U$S 143.852 millones, esto implica que en los últimos 8 años nos endeudamos a un ritmo de U$S 14.195 millones por año. Lo más interesante es que del total de endeudamiento, la deuda privada aumento en U$S 45.451 millones, mientras que la deuda con el FMI y organismos bi y multilaterales aumento en U$S 68.115 millones.

Quien más dinero nos prestó en los últimos 8 años fue el FMI y los organismos internacionales, que lo hizo a un ritmo de U$S 8.514 millones por año. Si dicha asistencia no hubiera existido, argentina hubiera tenido un evento de hiper inflación o una mayor devaluación que la que se observo en dicho periodo.

Resulta cómico que muchos expresen que los problemas del país es su vinculo con el FMI, cuando en realidad es la institución que más dinero hundió en el país en los últimos 8 años. Creen más en Argentina que los propios argentinos.

Entre el mes de julio del año 2017 y agosto del año 2025 las personas humanas compraron dólares por el equivalente a U$S 118.797 millones, de ninguno modo es una crítica, las personas humanas trataron de proteger sus ahorros, y lo bien que hicieron, pero a la hora de medir quien puso plata y quien no, el FMI puso más que el conjunto de las personas humanas en el país.

Conclusión

. - La deuda argentina es pagable, y este gobierno lo demostró al honrar todos los vencimientos de deuda que tuvo por delante. Lo que resulta difícil de honrar son los vencimientos de capital, que son los que terminan afectando la cotización de los bonos que están contenidos en la deuda privada que suma, apenas, U$S 161.876 millones.

. - Si Argentina logra que el Tesoro de Estados Unidos le de un aval al gobierno, para que despeje dudas sobre le pago del capital de la deuda pública, los bonos locales no deberían tener tasas de retorno del 15% anual, tendrían que tener una tasa de retorno mucho más razonable que se ubique en torno del 9,0% anual. Esto implica una gran suba para todos los activos de riesgo argentinos, bonos en dólares, pesos y acciones. Dólar olvidarse que suba.

. - El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos ayuda sostener la solvencia intertemporal, ya que le posibilita al país renovar el stock de capital de deuda sin problemas. Si baja el riesgo país, bajara el riesgo corporativo, que es la tasa de interés a las que se financian las empresas en el exterior, y esto deja espacio para que baje la tasa de interés en el mercado local, y permita a las pymes una mejora sustancial en la financiación de sus proyectos.

. - Queda por delante realizar reformas fiscales, laborales y previsionales. también deberá trabajarse en el programa monetario para reducir la tasa de interés en el mercado local, la tasa de inflación vendrá por quinto mes consecutivo debajo del 2,0% anual, ahora es el turno que la tasa de interés de un vuelco importante y comience a bajar en el mercado.

. - NO es el dólar, es el riesgo país lo que traba el crecimiento argentino. Ojalá que el acuerdo con Estados Unidos logre que la deuda se renueve a más plazo y menos tasa, y que los argentinos inviertan más en pesos y menos en dólares, como sucedió en los últimos 8 años. Si miramos la compra de dólares de las personas humanas desde el año 2003 a la fecha, suman U$S 237.215 millones, la obsesión por pensar que Argentina no tiene salida, tiene que cambiar.