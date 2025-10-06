El guitarrista de Oasis, Paul "Bonehead" Arthurs, se retira de la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer

Arthurs no había hablado públicamente de su diagnóstico de cáncer de próstata hasta ahora. El músico dio la noticia a través de sus redes sociales.

Paul "Bonehead" Arthurs , guitarrista de larga data y miembro fundador de Oasis , se aleja de la gira de reunión actual de la banda para centrarse en el tratamiento del cáncer.

"A principios de este año me diagnosticaron cáncer de próstata. L a buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que me permitió participar en esta increíble gira ", explicó Arthurs en una publicación compartida en redes sociales el viernes. "Ahora, tengo que tomarme un descanso programado para la siguiente fase de mi tratamiento, así que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney".

Aunque Arthurs, de 60 años, compartió que está "realmente triste por perderse estos shows", también aseguró a sus fans que se siente "bien y que regresará listo para salir a tiempo para Sudamérica . Pásalo genial si vas este mes y te veo de nuevo en el escenario con la banda en noviembre".

Arthurs no había hablado públicamente de su diagnóstico de cáncer de próstata antes del viernes. El músico habló sobre el diagnóstico de cáncer de amígdalas en 2022; sin embargo, al año siguiente, reflexionó: "Me diagnosticaron cáncer de amígdalas el año pasado, en marzo, así que fue un año duro, como mínimo, pero terminé el tratamiento el 24 de junio. Tres meses después, me dieron el alta".

Oasis en Argentina

La etapa latinoamericana del tour de reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher incluirá una parada doble en Buenos Aires, con dos shows en River Plate, las noches del 15 y 16 de noviembre de 2025.

En la previa a lo que serán esos shows, Noel Gallagher habló sobre su deseo de tocar en Argentina, fue durante una entrevista con el programa Talksport.

"Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista cuando le preguntaron qué parada de la gira le hacía más ilusión. Acto seguido, habló sobre la historia que tiene Oasis con el público argentino.

"Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester", dijo para orgullo de los fans. Finalmente, agregó que esta felicidad por volver a tocar en Argentina es compartida por el resto de la banda: "Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros".