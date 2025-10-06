"A knight of the seven kingdoms", la serie precuela de "Game of Thrones" confirma su fecha de estreno en HBO Max







La adaptación de las tres novelas cortas Dunk and Egg de George R.R. Martin estaba prevista para estrenarse a finales de este año.

La primera temporada de seis episodios se basa en el libro "El Caballero Errante".

Los fanáticos del universo de Game of Thrones tendrán que esperar un poco más para la próxima serie de la franquicia de fantasía de HBO y HBO Max. A Knight Of The Seven Kingdoms (El Caballero de los Siete Reinos) llegará en enero de 2026.

El anuncio fue acompañado por un nuevo poster dónde puede verse a los protagonistas acompañados por la frase: "Un relato a la altura de la leyenda".

Martin ya ha dado el visto bueno a la nueva serie.

De qué trata A Knight of the Seven Kingdoms Descripción oficial del programa: “Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”. Elenco de A Knight Of The Seven Kingdoms Peter Claffey como Dunk / Duncan el Alto: un caballero errante de origen humilde.

como Dunk / Duncan el Alto: un caballero errante de origen humilde. Dexter Sol Ansell como Egg / Aegon Targaryen: un príncipe de la dinastía Targaryen y escudero de Duncan.

como Egg / Aegon Targaryen: un príncipe de la dinastía Targaryen y escudero de Duncan. Finn Bennett como Aerion Targaryen: un príncipe de la dinastía Targaryen y el hermano mayor de Egg.

como Aerion Targaryen: un príncipe de la dinastía Targaryen y el hermano mayor de Egg. Bertie Carvel como Baelor Targaryen: el heredero del Trono de Hierro, la Mano del Rey de Daeron II y el tío Egg.

como Baelor Targaryen: el heredero del Trono de Hierro, la Mano del Rey de Daeron II y el tío Egg. Tanzyn Crawford como Tanselle: una titiritera dorniense.

como Tanselle: una titiritera dorniense. Daniel Ings como Lyonel Baratheon: un caballero conocido como « la Tormenta que ríe» y el heredero de la Casa Baratheon.

como Lyonel Baratheon: un caballero conocido como « la Tormenta que ríe» y el heredero de la Casa Baratheon. Sam Spruell como Maekar Targaryen: el hermano menor de Baelor y padre de Egg. Completan el elenco: Ross Anderson como Humfrey Hardyng: un caballero de la Casa Hardyng.

como Humfrey Hardyng: un caballero de la Casa Hardyng. Edward Ashley como Steffon Fossoway: un caballero de la Casa Fossoway.

como Steffon Fossoway: un caballero de la Casa Fossoway. Henry Ashton como Daeron «El Borracho» Targaryen: el hermano mayor de Egg y Aerion.

como Daeron «El Borracho» Targaryen: el hermano mayor de Egg y Aerion. Youssef Kerkour como Steely Pate: un herrero del Dominio.

como Steely Pate: un herrero del Dominio. Daniel Monks como Manfred Dondarrion: un caballero de la Casa Dondarrion.

como Manfred Dondarrion: un caballero de la Casa Dondarrion. Shaun Thomas como Raymun Fossoway: el primo y escudero de Steffon.

como Raymun Fossoway: el primo y escudero de Steffon. Tom Vaughan-Lawlor como Plummer: el mayordomo del Señor Ashford.

como Plummer: el mayordomo del Señor Ashford. Steve Wall como Leo Tyrell: el Señor de Altojardín.

como Leo Tyrell: el Señor de Altojardín. Danny Webb como Arlan de Pennytree: un caballero erudito y mentor de Dunk.