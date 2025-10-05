Nouriel Roubini descartó el uso de Bitcoin como moneda legal y explicó los motivos

El economista Nouriel Roubini advirtió que no habrá una revolución cripto y que los Estados conservarán el control sobre los sistemas monetarios.

El reconocido economista Nouriel Roubini, conocido por anticipar la crisis financiera de 2008, volvió a mostrarse escéptico sobre el potencial transformador de las criptomonedas. En un artículo de opinión publicado en Project Syndicate , escrito junto con el economista Brunello Rosa , sostuvo que el futuro del dinero no pasará por una revolución descentralizada, sino por la reafirmación del control estatal.

“El dinero es demasiado un bien público y un asunto de seguridad nacional para dejarlo en manos de actores privados, anónimos y descentralizados”, escribieron los economistas. “De una u otra manera, seguirá dentro del ámbito del Estado”.

Según Roubini y Rosa, la estructura monetaria seguirá dependiendo de los bancos centrales y de los mecanismos institucionales de supervisión, aun en un contexto de digitalización creciente de los medios de pago.

En el análisis, ambos economistas sostienen que Bitcoin (BTC) y otros activos digitales no lograron convertirse en verdaderas monedas , debido a su falta de estabilidad, escalabilidad y aceptación generalizada .

A su juicio, el avance de las criptomonedas hacia una función monetaria plena se ha visto limitado por su volatilidad y su uso principalmente especulativo.

“El principal avance del ecosistema cripto, más de una década después del lanzamiento de Bitcoin, ha sido la stablecoin”, señalaron. “Pero las stablecoins no son más que una versión digital de la moneda fiduciaria, y su adopción será gradual”.

El texto también minimizó la relevancia de la nueva política de la administración Trump, que recientemente creó una Reserva Estratégica de Bitcoin y respaldó la Ley GENIUS, destinada a favorecer la innovación tecnológica en activos digitales. Para Roubini, estas medidas no cambian la naturaleza de fondo: el dinero, en última instancia, seguirá siendo un instrumento controlado por el Estado.

Roubini mantiene su postura crítica con las criptomonedas

Las declaraciones de Roubini no sorprenden en el contexto de su trayectoria. El economista, apodado “Dr. Doom” por sus advertencias sombrías sobre la economía global, mantiene una postura crítica y consistente frente a las criptomonedas.

En 2018, durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, calificó a Bitcoin como la “madre de todas las estafas”. En otras oportunidades, también acusó al sector cripto de facilitar operaciones ilícitas y el financiamiento de grupos extremistas, entre ellos Hamas, al permitir el movimiento de fondos fuera del sistema financiero regulado.

Su escepticismo, no obstante, se sostiene en un argumento estructural: el dinero, más allá de su soporte tecnológico, es una herramienta de política pública. Desde esa perspectiva, cualquier intento de disociarlo del Estado, afirma, terminará chocando con los intereses de soberanía y seguridad nacional.