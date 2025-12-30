El mercado de criptomonedas opera con ligeros movimientos en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) se ubica en u$s87.926, según Binance, y sigue sin lograr romper la barrera de los u$s90.000.
Bitcoin continúa en u$s87.000, a la espera de datos de la Fed
La principal criptodivisa cierra el año con un recorte de más del 5%, mientras aguarda por alguna señal de optimismo de cara al 2026.
Ethereum (ETH) tampoco muestra grandes cambios, con un crecimiento del 0,2% y una cotización del u$s2.977. Mientras tanto, las altcoins siguen la misma tendencia; Ripple (XRP) recorta 0,6%, Solana (Sol) repunta 1% y Tron (TRX) lo hace por 1,3%.
Entre la incertidumbre, a la espera de señales de la Fed
La falta de convicción entre inversores y las constantes salidas de fondos cotizados en bolsa (ETF) mantuvieron presión sobre el precio de Bitcoin, que no consigue romper la barrera psicológica de u$s90.000. Este marco, sumado a la falta de apoyo institucional, había provocado incertidumbre entre los analistas, de los cuales algunos sugerían un fuerte retroceso.
Sin embargo, otros lo ven como un período de estabilización y corrección del mercado. En ese sentido, los inversores esperan expectantes por la publicación de las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de diciembre, prevista para más tarde en la jornada del martes.
El ojo está puesto en alguna señal con respecto al próximo recorte de tasas de interés, un factor que mantuvo en vilo por algunos meses al precio de Bitcoin antes de diciembre.
