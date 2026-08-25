Nvidia acumula siete ruedas en rojo y pone a prueba el boom de la IA con sus resultados trimestrales + Agregar ámbito en









Tras perder cerca de un 7,5% de su valor en pocos días, la tecnológica enfrenta un examen clave con su reporte trimestral, mientras Wall Street exige señales claras sobre la sostenibilidad del boom de la inteligencia artificial.

Caída bursátil: Nvidia encadena siete jornadas negativas y acumula una pérdida del 7,5%.

Nvidia atraviesa su momento bursátil más crítico en casi cuatro años: tras ceder un 2,9% en la sesión, el gigante de los chips completó su séptima jornada seguida a la baja.

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A lo largo de esta racha negativa, la tecnológica perdió cerca de un 7,5% de su valor de mercado. La baja repercutió de forma directa en el mercado: siendo una de las acciones más operadas del S&P 500 y el Nasdaq 100, su caída le restó cerca de 37 puntos al Dow Jones.

Lo que sigue para Nvidia Todos los cañones apuntan al balance trimestral que Nvidia difundirá este miércoles al cierre de las operaciones. En Wall Street esperan verificar si el fuerte desembolso de las grandes corporaciones en infraestructura de IA sigue apuntalando los ingresos de la empresa.

Los resultados trimestrales serán determinantes para la valoración de la empresa. Imagen creada con IA Benzinga indicó que los analistas proyectan ingresos trimestrales de u$s92.030 millones, prácticamente el doble de los u$s46.140 millones registrados un año antes. Las ganancias por acción alcanzarían u$s2,07, frente a u$s1,04 del mismo período anterior.

Aun así, Wall Street proyecta que el ritmo de expansión comenzará a desacelerarse. El crecimiento trimestral de los ingresos sería de aproximadamente 13%, después de superar 20% durante cada uno de los tres trimestres anteriores.

De esta forma, el reciente retroceso de las acciones contrasta con los sólidos fundamentos de la empresa. Para los pequeños y grandes inversores con posición en Nvidia, incluso mediante fondos de inversión o de retiro, los próximos resultados trimestrales serán determinantes para verificar si el auge de la IA respalda las elevadas valoraciones del mercado.