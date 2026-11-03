Oracle se derrumba en Wall Street tras recaudar u$s20.000 millones para financiar inversiones en IA + Agregar ámbito en









Pese a anunciar un freno en la búsqueda de fondos, la tecnológica lanzó una masiva emisión de deuda y acciones para financiar el desarrollo de inteligencia artificial por u$s20.000 millones, lo que hundió sus títulos un 9% este lunes.

Oracle tuvo un desplome bursátil del 9% tras anunciar recaudación de u$s20.000 millones.

Apenas cinco días después de haber prometido frenar su estrategia de captación de fondos, Oracle sorprendió al mercado al recaudar u$s20.000 millones en una sola jornada.

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En una doble jugada financiera concretada el lunes, Oracle lanzó una emisión de bonos por u$s10.000 millones y solicitó en paralelo la autorización para vender acciones por un monto idéntico de u$s10.000 millones.

Cabe subrayar que en conjunto, esto representa la totalidad de la nueva deuda y las acciones que la gigante tecnológica anunció la semana pasada, durante su jornada para inversores, que recaudaría hasta el ejercicio fiscal de 2030.

Acciones de Oracle cayeron casi un 9% el lunes y más del 11% el martes, acumulando un retroceso de 30% en cuatro sesiones. Depositphotos El detalle Las acciones de Oracle cayeron casi un 9% el lunes, registrando su peor jornada desde junio y ubicándose en su nivel de cierre más bajo desde el 29 de julio. El retroceso anuló por completo el repunte del 11% acumulado durante la semana pasada. Hoy martes se derrumba más de 11% en Wall Street.

En ese marco, los números nos indican que, en cuatro sesiones, Oracle acumula una caída de casi el 30%.

Las acciones subieron cerca de 11% el miércoles luego de que la directora financiera, Hilary Maxson, señalara que Oracle también espera que el flujo de caja libre se vuelva positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028. Inversiones en IA generan dudas en Wall Street por la escala de ingresos de la empresa frente a competidores. Reuters Al 31 de agosto, Oracle acumulaba u$s125.340 millones en pagarés y otros préstamos, cifra que contrasta con los ingresos de u$s67.360 millones registrados en el año fiscal 2026. Hacia adelante, la empresa proyecta que sus ingresos superarán los u$s225.000 millones y que las ganancias ajustadas sobrepasarán los u$s21 por acción para el año fiscal 2030. La emisión de bonos consta de seis tramos con vencimiento entre 2029 y 2046, e incluye una trampa a tasa variable y cinco a tasa fija. En tanto, las tasas de interés, los precios de emisión y el número total de acciones a colocar aún no se fijaron. Las dudas en Wall Street escalan ante las masivas inversiones de Oracle en inteligencia artificial, un segmento donde carece de la escala de ingresos de competidores como Microsoft y Amazon, y que suma la compleja exposición a OpenAI. El impacto bursátil fue grave: la tecnológica perdió más del 50% de su valor de mercado en el último año, mientras que gigantes del calibre de Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta cotizan a apenas un 5% de sus valores de partida.