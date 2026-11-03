Bitcoin cae a mínimos de más de un mes, pero sostiene los u$s77.000 en la antesala de las elecciones en EEUU + Agregar ámbito en









A la incertidumbre electoral se suman las secuelas del robo de más de u$s6.000 millones a Binance, las salidas de los ETF y la caída de las tecnológicas.

¿A cuánto cotiza Bitcoin esta jornada? Freepik

Las criptomonedas siguen en retroceso este martes, producto de una combinación de factores que van desde las elecciones en EEUU, las secuelas del hackeo a Binance y la incertidumbre respecto al desempeño de las grandes tecnológicas. Bitcoin (BTC) cede más de un 1%, cotizando en los u$s77.000, con lo que borra por completo el rebote del lunes. Ethereum (ETH) y la mayoría de las altcoins también operan en baja, aunque con descensos más acotados.

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Los mercados aún digieren el robo de más de u$s6.000 millones en activos cripto de Binance a fines de la semana pasada.El episodio también provocó una fuerte salida de capitales de los ETF de bitcoin al contado el lunes, en reacción de los inversores institucionales al hackeo.

Una caída generalizada de las acciones tecnológicas también presionó sobre las criptomonedas, en un clima de menor apetito por el riesgo ante la creciente preocupación por el elevado gasto en inteligencia artificial.

El impacto de las elecciones de EEUU Sin embargo, la principal fuente de incertidumbre son los comicios de medio término en Estados Unidos, cuya votación presencial comienza más tarde este martes.

Se espera que el resultado defina la agenda regulatoria para lo que resta del mandato del presidente norteamericano, Donald Trump, en un contexto en el que el mandatario y el Partido Republicano enfrentan niveles de aprobación históricamente bajos, golpeados por el alto precio de la energía, las denuncias de corrupción y una prolongada guerra con Irán.

Una victoria demócrata en el Congreso —donde los republicanos tienen actualmente la mayoría en ambas cámaras— eliminaría en la práctica la posibilidad de nueva legislación favorable al sector durante los próximos dos años. Si bien Trump y los republicanos impulsaron ese tipo de normativa, la Ley Clarity, la iniciativa clave, no logró superar el Congreso a comienzos de este año. Por ese motivo, una derrota oficialista limitaría la agenda pro-cripto casi exclusivamente al ámbito del Poder Ejecutivo y podría derivar en una regulación más firme de los criptoactivos, ya que el legislativo pasaría a estar en manos de los demócratas.

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