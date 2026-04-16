Otra señal para reactivar el crédito: el BCRA volvió a flexibilizar encajes + Seguir en









La autoridad monetaria busca dotar de mayor liquidez al sistema financiera. Fue uno de los puntos que el Gobierno abordó en las charlas con el FMI.

El BCRA busca que los bancos tengan mayor liquidez. Mariano Fuchila

Con el objetivo de dotar de mayor liquidez al sistema financiero, y reactivar así el crédito y la actividad económica, el Banco Central (BCRA) volvió a flexibilizar los requisitos para los encajes de los bancos. Desde la autoridad monetaria resaltaron que las medidas se enmarcan dentro del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas.

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Por un lado, el BCRA decidió flexibilizar la integración diaria mínima permitida a los bancos, desde el 75% al 65%. En noviembre de 2025 ya se había bajado este mínimo del 95% al 75%. "Esta adecuación ayuda a los bancos en el manejo de la liquidez y a reducir la volatilidad de la tasa de interés", sostuvo la entidad que conduce Santiago Bausili.

En paralelo, el Central quitó los plazos mínimos y máximos de los bonos elegibles para ser utilizados como encajes. En el comunicado oficial, se resaltó el aumento que esto implica a la hora de darle flexibilidad a los bancos para transformar activos en liquidez regulatoria.

"Muy positiva la baja de la integración diaria de encajes a 65%. Viene lenta la normalización en ese frente, pero es por ahí", destacó el director de Outlier, Gabriel Caamaño.

El paso a paso de la normalización de encajes del BCRA En diciembre, luego de las elecciones legislativas, el BCRA decidió eliminar la exigencia de efectivo mínimo del 3,5% para depósitos a la vista (incluyendo Fondos Money Market, Cauciones y Pases), y llevar el piso mínimo diario desde el 95% al 75%.

Además, desde febrero los bancos pueden trasladar al mes siguiente una subintegración de hasta el 5% del efectivo mínimo en pesos. En la práctica, esto implica que si una entidad integra, por ejemplo, el 95% de la exigencia en un mes, podrá compensar ese faltante integrando hasta el 105% en el mes siguiente (y solo en el mes siguiente). Posteriormente, a partir de abril se decidió no prorrogar la norma que establecía un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos. De este modo, los encajes de cuentas a la vista quedaron en 45% (desde el 50% previo): 31,5% en efectivo y el resto en bonos.

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