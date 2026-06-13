No es Tim Payne: quién es verdaderamente el futbolista con menos seguidores del Mundial 2026

Pese a que la campaña lo señaló como el jugador menos desconocido de la Copa del Mundo, hay otro caso que pasó inadvertido.

La campaña que fortaleció la popularidad de este jugador no estuvo bien apuntada.

Pese a que ya empezó a disputarse en las canchas, el Mundial 2026 comenzó mucho antes para los hinchas. En la previa del torneo, una movida realizada por un influencer argentino puso en el centro de la escena a Tim Payne , el jugador de Nueva Zelanda que pasó a tener millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Pero mientras todos pensaban que el objetivo era convertir al deportista más desconocido de la Copa del Mundo en uno de los más famosos, la realidad demuestra que esto estuvo lejos de ser así. Si bien no fue un engaño y parece tratarse más de una falta de investigación o una movida de marketing, hay un futbolista que tenía menos seguidores que el hoy reconocido atleta oceánico.

El creador de contenido conocido como "El Scarso" propuso hacer famoso al "jugador más desconocido del Mundial 2026" . Aseguró que se trataba de Tim Payne, quien contaba con 4.715 seguidores en la red social.

Mientras hoy el jugador oceánico cuenta con 5 millones de seguidores en Instagram, se reveló que cerca de 51 colegas suyos no tienen redes sociales o cuentan con muchos menos seguidores que los que él tenía antes del boom mediático.

Quien realmente ostenta la marca de ser el "jugador menos conocido de la Copa del Mundo" es el bosnio Jovo Lukic, delantero de 27 años que milita en la Universidad de Cluj de Rumania y forma parte del combinado nacional que eliminó a Italia en el repechaje europeo para clasificarse al Mundial 2026.

Este atacante cuenta con tan solo 479 seguidores en Instagram y, al tener la cuenta privada, no parece tener interés en sumar público ni en alcanzar la popularidad de la que hoy goza Tim Payne.

Instagram: @jovolukic9 El bosnio prefiere mantener su privacidad, aunque no hubo campañas para hacerlo viral como a Payne. Instagram: @jovolukic9

De 4 mil a millones: la explosión de Tim Payne en las redes sociales

Mientras que Lukic parece no querer ni de cerca la fama que hoy rodea al lateral derecho de Nueva Zelanda, Payne aprovecha cada momento de celebridad que vive durante el Mundial 2026. El jugador de Wellington Phoenix se convirtió en un verdadero boom en las redes sociales tras la campaña iniciada por el influencer argentino.

En su cuenta de Instagram tiene 5 millones de seguidores. Además, la FIFA realizó publicaciones que reunieron más "me gusta" que las de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé o Lamine Yamal, algunas de las principales figuras del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

A esto hay que sumarle que su selección será seguida de cerca por los más curiosos, ya que algo similar ocurrió durante los amistosos de preparación para la Copa del Mundo. El choque entre los All Whites y Haití fue uno de los encuentros de exhibición más comentados en las redes sociales.

Cuando debuta Tim Payne en el Mundial 2026

Después de su última participación en Sudáfrica 2010, Nueva Zelanda volverá a disputar la Copa del Mundo. Tras superar las Eliminatorias de Oceanía y regresar a la competencia tras 16 años, el sorteo la ubicó en el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica.

Los All Whites tendrán su primer partido ante los iraníes el lunes 15 de junio a las 22:00 en Los Ángeles. El domingo 21, a la misma hora, se medirán contra los africanos en Vancouver y cerrarán esta etapa ante los europeos el sábado 27 a las 12:00, también en Vancouver.