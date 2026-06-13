A dos años de la desaparición de Loan: quiénes son los 17 imputados que enfrentarán el juicio

El paradero del niño correntino aún es desconocido. Los acusados son apuntados por sustracción, ocultamiento y encubrimiento.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 , por lo que este sábado se cumplen dos años de la desaparición del niño correntino cuyo caso conmocionó al país y continúa sin respuestas sobre su paradero. En ese contexto, un total de 17 personas llegarán a juicio acusadas por distintos delitos vinculados con la presunta sustracción, ocultamiento y encubrimiento del menor.

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La investigación quedó dividida en dos grupos de imputados , aunque ambos expedientes fueron finalmente unificados y serán analizados en un mismo proceso judicial que comenzará el próximo 16 de junio en Corrientes .

El primer grupo está integrado por quienes enfrentarán cargos relacionados directamente con la desaparición del niño. Entre ellos se encuentran Laudelina Peña , tía de Loan; su esposo, Antonio Bernardino Benítez ; el ex comisario Walter Maciel ; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava ; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez ; Mónica del Carmen Millapi ; y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez .

De acuerdo con la acusación, estas siete personas serán juzgadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, delito que continúa siendo el eje central de la causa.

El segundo grupo de imputados

El resto de los acusados está compuesto por Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

En este caso, las imputaciones abarcan una serie de delitos vinculados con el presunto encubrimiento y las irregularidades detectadas durante la investigación.

Entre los cargos figuran privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.

Un juicio esperado por todo el país

La unificación de ambos expedientes permitió avanzar hacia una instancia clave para esclarecer uno de los casos policiales y judiciales más resonantes de los últimos años en la Argentina.

A pesar del tiempo transcurrido, el destino de Loan continúa siendo una incógnita. La ausencia de información concreta sobre su paradero mantiene vigente la preocupación social y el reclamo de justicia por parte de su familia.

Con el inicio del debate oral previsto para el próximo martes, la Justicia buscará determinar las responsabilidades penales de los 17 acusados y reconstruir qué ocurrió con el niño desde el día de su desaparición.

A dos años del hecho que conmocionó a todo el país, el caso de Loan Danilo Peña sigue abierto en su aspecto más doloroso: todavía no existen certezas sobre qué ocurrió con el menor ni dónde se encuentra.