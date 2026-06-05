Palantir, de Peter Thiel, acelera su expansión en IA con Google Cloud y suma nuevos contratos multimillonarios

La compañía anunció una alianza estratégica con Google Cloud para integrar sus plataformas de inteligencia artificial y datos. Además, cerró acuerdos millonarios con empresas de Estados Unidos y México, consolidando su crecimiento en el mercado corporativo.

La compañía fundada por Peter Thiel se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del boom global de la inteligencia artificial.

Palantir Technologies , la empresa del multimillonario Peter Thiel a cuya ideas adhirió casi por completo el presidente Javier Milei en una reciente columna , continúa profundizando su posicionamiento como uno de los principales jugadores del negocio global de inteligencia artificial. La compañía anunció una alianza estratégica con Google Cloud , división de computación en la nube de Alphabet, que permitirá integrar sus plataformas de análisis de datos e inteligencia artificial con algunas de las herramientas más avanzadas desarrolladas por el gigante tecnológico.

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La noticia fue bien recibida por el mercado y contribuyó a impulsar las acciones de la empresa, que registraron una nueva jornada de ganancias en Wall Street.

El acuerdo busca fortalecer la interoperabilidad entre los sistemas de ambas compañías y facilitar que los clientes corporativos accedan a soluciones más avanzadas para el procesamiento de datos, automatización de procesos y desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

La colaboración permitirá conectar las plataformas Foundry y Artificial Intelligence Platform (AIP) de Palantir con Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, y con BigQuery, una de las principales herramientas de análisis de datos de Google Cloud.

Según explicaron las empresas, la integración facilitará una conexión más profunda entre ambas infraestructuras tecnológicas, permitiendo que los clientes compartan información y trabajen sobre grandes volúmenes de datos de forma más eficiente.

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Uno de los objetivos centrales es optimizar los flujos de trabajo vinculados al desarrollo y utilización de inteligencia artificial dentro de las organizaciones.

La posibilidad de combinar capacidades analíticas, modelos de lenguaje avanzados y sistemas de procesamiento masivo de datos aparece como uno de los principales atractivos para empresas que buscan acelerar procesos de transformación digital.

Además, los productos de Palantir estarán disponibles a través de Google Cloud Marketplace, ampliando significativamente su alcance comercial.

Nuevos contratos corporativos impulsan el crecimiento

La alianza con Google llega en un momento de fuerte expansión para Palantir, que durante las últimas semanas anunció varios contratos multimillonarios vinculados a la aplicación de inteligencia artificial en sectores corporativos.

Uno de los acuerdos más relevantes fue firmado con el estudio jurídico estadounidense Kirkland & Ellis, considerado uno de los mayores bufetes del mundo.

Ambas compañías desarrollaron una plataforma destinada a transformar los procesos de recaudación de fondos dentro de la industria del capital privado. La herramienta utiliza la tecnología AIP de Palantir para automatizar tareas, agilizar procesos y mejorar la gestión de información durante todo el ciclo de estructuración de fondos de inversión.

La iniciativa forma parte de una asociación ampliada de varios años entre ambas organizaciones.

Construcción e inteligencia artificial

Palantir también anunció un acuerdo plurianual con McCarthy Building Companies, una de las principales constructoras de Estados Unidos.

El objetivo es incorporar inteligencia artificial y análisis avanzado de datos en distintas áreas operativas de la compañía, desde la planificación de proyectos hasta la gestión de recursos y la toma de decisiones.

La empresa busca utilizar las herramientas desarrolladas por Palantir para optimizar costos, mejorar la productividad y aumentar la eficiencia en sus operaciones.

La construcción aparece como uno de los sectores que comienza a adoptar cada vez más soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar procesos tradicionalmente intensivos en recursos humanos y planificación.

Expansión en América Latina

La compañía también concretó un acuerdo de expansión empresarial con GNP Seguros, la mayor aseguradora de México y una de las empresas más importantes del Grupo BAL.

El contrato permitirá profundizar la utilización de inteligencia artificial en distintas áreas del negocio asegurador, incluyendo análisis de riesgos, atención al cliente y optimización operativa.

La operación tiene además un valor simbólico para Palantir porque convierte a GNP en el primer cliente comercial mexicano que hace pública su adopción de las plataformas de inteligencia artificial de la compañía.

Para Palantir, la expansión en América Latina representa una oportunidad relevante de crecimiento en mercados donde la digitalización empresarial todavía tiene un amplio recorrido por delante.

La carrera por liderar la inteligencia artificial corporativa

La compañía fundada por Peter Thiel se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del boom global de la inteligencia artificial.

A diferencia de otras firmas enfocadas principalmente en consumidores, Palantir construyó gran parte de su negocio sobre clientes corporativos y gubernamentales, especializándose en análisis de datos complejos y aplicaciones empresariales de IA.

La integración con Google Cloud fortalece esa estrategia y le permite acceder a una base mucho más amplia de potenciales clientes.

Mientras gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon y OpenAI compiten por dominar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, Palantir busca consolidarse como uno de los principales proveedores de herramientas que permitan a empresas y organizaciones aprovechar esas tecnologías en aplicaciones concretas.

La sucesión de acuerdos anunciados durante las últimas semanas refleja precisamente esa apuesta: combinar inteligencia artificial, análisis de datos y automatización para transformar procesos empresariales en múltiples industrias.