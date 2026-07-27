El invento que promete imprimir lentes de contacto personalizados en solo 20 minutos: de qué trata

Este nuevo invento solucionará la vida de millones de personas que necesitan utilizar estos lentes para mejorar su visión, ya que tiene características que le permiten adaptarse a cada usuario.

Este revolucionario invento acabará con el drama de muchos usuarios que utilizan lentes de contacto.

Una impresora 3D desarrollada por investigadores de la Universidad de Waterloo permite fabricar lentes de contacto personalizados en apenas 20 minutos. El invento apunta a un producto utilizado por millones de personas en todo el mundo y busca ofrecer una alternativa para quienes necesitan una adaptación más específica.

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El proyecto todavía se encuentra en etapa de investigación, pero sus avances permitieron avanzar con un sistema de producción que podría reducir los tiempos necesarios para obtener estos dispositivos.

La impresora 3D fue creada para fabricar lentes de contacto rígidos personalizados según la forma de la córnea de cada paciente. A diferencia de los modelos estándar, el sistema permite diseñar cada unidad a partir de las características específicas del ojo que la utilizará.

El proceso comienza con la creación de un modelo digital basado en las medidas de la córnea . Esa información permite definir la forma del lente antes de iniciar la fabricación, que se realiza mediante un sistema de impresión por capas.

Uno de los objetivos principales del desarrollo es atender a personas con córneas irregulares , que pueden tener dificultades para encontrar una adaptación adecuada con productos fabricados en los tamaños convencionales. En estos casos, los modelos personalizados suelen requerir procesos más largos de elaboración.

Los investigadores también trabajaron en el material utilizado para la fabricación. El equipo desarrolló una silicona hidrofílica compatible con la impresión 3D, una de las dificultades principales del proyecto debido a las características que deben mantener este tipo de productos.

Con este avance tecnológico, muchos pacientes podrán tener sus lentes de contacto en menor tiempo y no deberán esperar los largos periodos de fabricación. Freepik

Las características claves de este invento

Una de las principales diferencias del sistema es la posibilidad de fabricar lentes de contacto adaptados a cada paciente sin depender de una producción estándar. El diseño digital permite modificar la forma del producto según las medidas obtenidas del ojo.

La impresión por capas generaba un desafío adicional: la superficie podía presentar pequeñas irregularidades que afectaran el resultado final. Para solucionarlo, los investigadores incorporaron un recubrimiento ultrafino que mejora el acabado del lente sin modificar su diseño.

Durante las pruebas de laboratorio, el equipo evaluó características como la transparencia, la resistencia del material y la biocompatibilidad. Los resultados permitieron comprobar que el desarrollo mantenía propiedades necesarias para continuar con las siguientes etapas de investigación.

El proyecto todavía no está disponible para uso comercial. Antes de una posible llegada al mercado, los investigadores deberán avanzar con nuevas pruebas y continuar con el desarrollo de la tecnología.