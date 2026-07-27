La inteligencia artificial consume cada vez más electricidad y acelera inversiones en centros de datos

La demanda eléctrica de los centros de datos creció 17% en 2025 y el consumo de las instalaciones enfocadas en IA saltó 50%. En ese escenario, la Patagonia aparece como una región estratégica.

La demanda eléctrica de los centros de datos crece por el avance de la inteligencia artificial. La Patagonia argentina aparece como una región estratégica por su energía renovable, clima frío y espacio disponible.

El crecimiento de la inteligencia artificial empezó a medirse cada vez más en términos energéticos. Detrás del avance de los modelos generativos, los chatbots y las plataformas de procesamiento masivo de datos aparece una infraestructura física de alto consumo: los centros de datos.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda eléctrica global de estas instalaciones creció 17% en 2025. En el caso de los centros enfocados específicamente en inteligencia artificial, el consumo aumentó 50% en el mismo período.

El salto redefine decisiones de inversión, planificación energética y localización de infraestructura tecnológica. En ese mapa, la Patagonia argentina comenzó a ganar espacio como posible destino para nuevos centros de datos de gran escala, por su disponibilidad de energía renovable, baja densidad poblacional, clima frío y conectividad.

Según proyecciones de Gartner para 2026, el conjunto de los centros de datos consumirá 565 TWh de electricidad este año. Dentro de ese total, los servidores optimizados para inteligencia artificial representarán el 31%, con un crecimiento interanual del 84%.

La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo global de los centros de datos podría alcanzar los 945 TWh hacia 2030, casi el doble que en 2024. El dato muestra el ritmo de expansión de una industria que ya no depende únicamente de chips, software o capacidad de cómputo, sino también de energía firme y disponible.

El principal motor de ese crecimiento es el hardware. Los procesadores gráficos de última generación, conocidos como GPU, concentran gran parte del consumo eléctrico necesario para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Como referencia de escala, el Congreso de Estados Unidos calculó que entrenar un modelo de gran tamaño con ocho GPU avanzadas durante ocho horas, con una utilización promedio del 93%, demanda 62 kWh. Multiplicado por millones de operaciones diarias, ese consumo convierte a la energía en uno de los principales cuellos de botella para el sector.

Estados Unidos busca sostener la infraestructura eléctrica para la IA

Estados Unidos concentra la mayor infraestructura global vinculada a inteligencia artificial y ya enfrenta tensiones por el impacto de esa demanda sobre la red eléctrica.

El presidente Donald Trump anunció un compromiso no vinculante entre productoras de energía y compañías tecnológicas para financiar o construir la infraestructura eléctrica necesaria para sostener el crecimiento de la IA. El objetivo oficial es evitar que el costo recaiga sobre los usuarios residenciales.

A cambio, el gobierno habilita a esas empresas a construir sus propias centrales eléctricas. Sin embargo, el anuncio no despejó las dudas. Asociaciones de defensa del consumidor consideraron que el compromiso es simbólico y que no incluye mecanismos de cumplimiento.

En paralelo, la Administración de Información Energética proyecta que las tarifas residenciales de electricidad aumentarán 5,1% en 2026 y 2,4% en 2027. Ese escenario alimenta el debate sobre quién debe financiar la expansión de la infraestructura necesaria para abastecer a los centros de datos.

También crecen los cuestionamientos en comunidades cercanas a nuevos proyectos. Vecinos de distintas zonas participan en audiencias públicas donde rechazan instalaciones por el ruido, el impacto ambiental, el uso del agua y el temor a una suba en la factura eléctrica.

El sector, representado por la Data Center Coalition, defiende el rol de estas infraestructuras al señalar que sostienen servicios como telesalud, educación digital y sistemas bancarios.

Patagonia: energía limpia, clima frío y nuevos proyectos de data centers

Mientras Estados Unidos discute cómo sostener la expansión de su red, la Patagonia argentina aparece como una de las regiones con mayor potencial para atraer centros de datos de nueva generación.

En octubre de 2025, OpenAI y la desarrolladora argentina Sur Energy firmaron una carta de intención para construir en la región el mayor centro de datos de América Latina. El proyecto Stargate Argentina contempla una inversión estimada de hasta u$s25.000 millones y una capacidad de 500 megavatios.

La escala del proyecto sería ocho veces superior a la mayor instalación actual de la región, ubicada en San Pablo. La iniciativa evalúa terrenos en el departamento de Confluencia, en Neuquén, y se apoya en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La elección de la Patagonia responde a varios factores. La región cuenta con energía renovable abundante, especialmente parques eólicos con factores de capacidad superiores al 40%, además de infraestructura hidroeléctrica de escala industrial, como Piedra del Águila, con 1,44 GW instalados.

A eso se suman la baja densidad poblacional, la disponibilidad de espacio y un clima frío natural, que puede reducir el gasto en refrigeración. En un centro de datos convencional, la refrigeración representa entre 30% y 40% del consumo eléctrico total.

La conectividad también aparece como un punto clave. La región cuenta con fibra óptica y conexión mediante cables submarinos, un requisito central para instalaciones que deben procesar y transferir grandes volúmenes de información.

OpenAI, Sur Energy y Tesla miran a Neuquén

El proyecto Stargate Argentina fue presentado como una iniciativa de largo plazo. A ocho meses del anuncio, los avances públicos son limitados y OpenAI reconoce que se trata de un desarrollo complejo.

Sam Altman, CEO de OpenAI, planteó que el objetivo es acercar la inteligencia artificial a la gente de toda la Argentina. El proyecto, sin embargo, todavía debe avanzar en definiciones técnicas, regulatorias y de infraestructura.

En paralelo, Tesla evalúa un centro de datos propio en Neuquén junto a YPF Luz. Ese movimiento vuelve a mostrar el atractivo de la provincia como polo energético y tecnológico, en un contexto en el que la disponibilidad de electricidad se volvió un factor decisivo para la industria global de IA.

Neuquén concentra además el desarrollo de Vaca Muerta, lo que agrega una dimensión energética adicional. La provincia combina recursos hidrocarburíferos, infraestructura eléctrica y proyectos renovables, aunque también enfrenta desafíos vinculados al uso de agua, redes y planificación territorial.

Los riesgos ambientales y regulatorios

El interés por nuevos centros de datos convive con tensiones concretas. Las instalaciones de gran escala pueden requerir millones de litros de agua dulce para refrigeración, un dato sensible para la Patagonia, donde existen zonas con estrés hídrico y ríos con caudales históricamente bajos.

Ese punto se vuelve más relevante por la convivencia con otras actividades intensivas en recursos, como el desarrollo de Vaca Muerta. La discusión sobre el uso del agua, la presión sobre la red eléctrica y el impacto territorial aparece como uno de los ejes pendientes para cualquier avance de proyectos de esta escala.

En materia laboral, la construcción de un centro de datos puede generar miles de empleos temporales. Sin embargo, la operación permanente de una instalación de gran escala emplea entre 50 y 100 personas, según los datos citados.

El otro punto pendiente es la regulación. Brasil exige energía 100% sustentable para otorgar beneficios fiscales a centros de datos y Chile cuenta con un Plan Nacional de Data Centers 2024-2030. Argentina, en cambio, todavía no tiene una normativa específica para este tipo de instalaciones.

Los beneficios fiscales del RIGI no exigen condiciones específicas de sostenibilidad, eficiencia hídrica ni compromisos de desarrollo tecnológico local para centros de datos. Esa ausencia regulatoria abre una discusión sobre cómo ordenar inversiones intensivas en energía y recursos.

La energía, el nuevo cuello de botella de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial modifica el mapa global de la energía. La demanda de electricidad de los centros de datos crece a un ritmo acelerado y obliga a definir nuevas inversiones en generación, transporte, refrigeración y conectividad.

Estados Unidos intenta sostener el boom sin trasladar el costo a los hogares. La Patagonia argentina, en tanto, aparece como una región atractiva por su energía limpia, su clima y su disponibilidad territorial.

El desafío para la Argentina será convertir ese interés en inversiones concretas, con reglas que permitan ordenar el uso de energía, agua e infraestructura. La oportunidad está vinculada a atraer proyectos de gran escala. La condición será definir quién paga y quién se beneficia de la energía que la inteligencia artificial necesita para seguir creciendo.