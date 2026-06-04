Javier Milei defendió en el Financial Times una IA sin regulaciones estatales y con incentivos para invertir

El Presidente marcó posición clara sobre la necesidad de liberar la inteligencia artificial. En este sentido, aseguró que el país está "abierto" para los negocios.

Javier Milei vuelve a posicionar a Argentina como un entorno "sin regulaciones excesivas" para la IA.

El presidente Javier Milei volvió a involucrarse de lleno en el debate alrededor de la inteligencia artificial. A través de una columna escrita en el Financial Times - con colaboración del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger - el mandatario afirmó que "la Argentina invita a la IA a liberarse".

El enfoque del líder libertario no es nuevo: si bien aboga por crear un "marco legal específico ", Milei coincide con la postura de grandes empresarios tecnológicos en que el desarrollo de la IA debe ser " libre de regulaciones excesivas para que pueda desarrollarse sin el peso de normas prematuras o mal comprendidas".

El argumento de Milei estuvo basado en un paralelismo entre el rol de los Países Bajos durante una etapa prematura del capitalismo y las primeros signos de la aparición de la Revolución Industrial.

"El 20 de marzo de 1602, la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales dio al mundo la sociedad de responsabilidad limitada y liberó todo el potencial del capitalismo . Solo cuando la ley puso un techo al riesgo, el capital pudo desplegarse con verdadera fuerza . La Revolución Industrial, que comenzó algunos años después, no fue completada únicamente por la ingeniería, sino también por el derecho corporativo neerlandés. La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna", detalló.

Nuestro presidente @JMilei dejando claro al mundo la posición argentina con respecto al desarrollo de la IA. Ésto, sumado a los incentivos del Súper RIGI para el desarrollo de industrias que no están en el país, puede ponernos a la vanguardia de la industria que más capital y… pic.twitter.com/rBqr3cyOKL

Con esto como idea central de su texto, el Presidente explicó: "Así como aquella revolución liberó a la humanidad de las limitaciones de la fuerza física, la inteligencia artificial nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de lo que hoy imaginamos".

En esta línea - y con múltiples actores viendo los movimientos del líder libertario en esta materia - el jefe de Estado argentino defendió su postura y puso como ejemplo de abordaje el proyecto de ley de Super RIGI que impulsa el oficialismo. El mismo fue presentado al Congreso la semana pasada, que estipula "establecer un marco legal específico destinado al despliegue de inteligencia artificial".

Más allá de mantener la IA libre de regulaciones excesivas, Milei también destacó otros dos ejes principales: la creación de una nueva categoría societaria dentro del derecho argentino (la corporación no humana) y la disposición de un "entorno fiscal competitivo".

Sobre las categorías societarias, detalló: "Se trata de entidades operadas por agentes de IA o robots. Cuando estos sistemas ejercen criterios propios en entornos impredecibles —algo indispensable para que sean realmente útiles—, sus acciones implican riesgos concretos. La responsabilidad limitada no es un lujo para estas organizaciones; es una condición necesaria para su existencia. Los accionistas humanos podrán participar, aunque no será obligatorio".

En referencia al frente fiscal, el Presidente explicó que busca que las corporaciones accedan "a una baja tasa impositiva y sus accionistas podrán elegir el régimen de gobierno corporativo que prefieran. Los beneficiarios finales deberán ser identificados —Argentina no tiene interés en convertirse en un refugio para capitales ilícitos—, pero para cualquier actividad comercial legítima nuestro marco ofrecerá condiciones sin precedentes".

"Y esto también es, vale decirlo, una invitación", sentenció.

A modo de conclusión, el mandatario destacó: “La Argentina se transformó en los últimos dos años (...) Estamos abiertos al Negocio. Inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI“.

"Que Buenos Aires sea para la inteligencia artificial lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación: el lugar donde la imaginación jurídica estuvo a la altura del momento tecnológico y cambió el mundo", concluyó.

El super RIGI y la relación con Silicon Valley

En detalle, el proyecto enviado al Palacio Legislativo crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, un esquema que contempla beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para emprendimientos con inversiones superiores a los u$s1.000 millones.

Según el texto oficial, el objetivo es atraer proyectos de gran escala en actividades que actualmente no existen en el país o que todavía se encuentran en una etapa experimental o piloto.

Gemelo Social Digital En medio del debate, el Gobierno anunció la creación del Gemelo Social Digital. Ministerio de Capital Humano

Entre los sectores mencionados aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital estratégica, el hidrógeno, el gas natural licuado (GNL), los reactores nucleares modulares, las baterías de litio y distintas manufacturas tecnológicas.

La amplitud de las actividades alcanzadas despertó cuestionamientos de la oposición, que vinculó la iniciativa con un eventual desembarco de grandes empresas tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos y la industria de defensa. Desde el Gobierno rechazaron esa interpretación y aseguraron que el régimen no fue diseñado para beneficiar a compañías específicas, sino para promover sectores productivos que hoy tienen escaso o nulo desarrollo en la Argentina. “¿Por qué pensaríamos en una empresa en particular, cuando podría ser cualquiera?”, respondieron desde el Ejecutivo.

A ese contexto se sumó la visita a la Casa Rosada de Peter Thiel, fundador de Palantir, una de las compañías más influyentes del mundo en inteligencia artificial y análisis de datos para gobiernos y organismos de seguridad. El empresario mantuvo reuniones con Milei, el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En paralelo, el Gobierno anunció la creación de un “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en simulaciones e inteligencia artificial destinada, según la explicación oficial, a optimizar políticas públicas y anticipar distintos escenarios sociales.