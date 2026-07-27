Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, llega a la Argentina con su show solista

Wood llega a la Argentina para ofrecer su show sholista.

A diez años del América Latina Olé Tour, que volvió a reunir a los Rolling Stones con su público argentino en el Estadio Único de La Plata en tres fechas inolvidables, el histórico guitarrista Ron Wood anunció su regreso al país al frente de Ronnie Wood & His Band, presentando FEARLESS: ANTHOLOGY 1965–2025, con un show el 6 de noviembre en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.

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Será el primer concierto de Ronnie Wood como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluirá a Brasil y Chile.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Ron Wood en Argentina Las entradas estarán disponibles desde el 28 de julio a las 10:00 horas en preventa exclusiva para clientes Santander Visa, en hasta 6 cuotas sin interés. El 29 de julio a las 10:00 horas se habilitará la venta general con todos los medios de pago. La única plataforma oficial para la compra de tickets en cualquier instancia de venta es movistararena.com.ar.

El anuncio llega en un momento especialmente activo para Wood: estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio número veinticinco de los Rolling Stones, y el año pasado publicó Fearless: The Anthology (1965-2025), una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas "Mother of Pearl" y una versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde. Ese es, justamente, el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al Movistar Arena: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical.

Un Rolling Stone suelto en Buenos Aires Los Rolling Stones tienen una relación muy especial con la Argentina: las cuatro veces que se presentaron en el país —1995, 1998, 2006 y 2016— sus shows fueron acontecimientos masivos con más de 900 mil espectadores y todo el país movilizado con la épica propia de esta conexión excepcional. Por su parte Wood visitó a la Argentina en 1996, en ese caso fue para presentar una muestra de 41 obras entre pinturas y grabados, y protagonizó una recordada visita cultural que incluyó un encuentro en la Casa Rosada. El 6 de noviembre, el Movistar Arena se convertirá en un templo del fanatismo argentino: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre el Rolling Stone Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.