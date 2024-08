¿Quién es Michael Saylor? el gurú del Bitcoin que logró una fortuna de u$s1.000 millones en la criptomoneda

"No he vendido ningún Bitcoin, sigo adquiriendo más", sostiene el cofundador de MicroStrategy. El gurú destaca la importancia de mantener BTC como una inversión de capital a largo plazo.

El experto subrayó su compromiso con Bitcoin, afirmando: "No he vendido ningún Bitcoin, sigo adquiriendo más. Es un excelente activo de inversión de capital para un individuo, una familia, una institución, una corporación o un país. Y no puedo ver un mejor lugar para poner mi dinero", dijo en una reciente entrevista con Bloomberg.