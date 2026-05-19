Los feriados que te darán un descanso extra después del 25 de mayo + Agregar ámbito en









Varias localidades bonaerenses contarán con jornadas no laborables y obtendrán una oportunidad ideal para cortar con la rutina.

Luego del 25 de mayo, algunas localidades disfrutarán de más feriados. Depositphotos

Luego del feriado nacional por la Revolución de Mayo, varias ciudades de la provincia de Buenos Aires contarán con días no laborables que les permitirán extender su descanso durante la última semana del mes. Aunque se trata de asuetos de alcance local, miles de personas podrán modificar su rutina habitual.

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Las fechas alcanzan principalmente a empleados municipales, organismos públicos y sucursales del Banco Provincia en distintas localidades bonaerenses. Cada celebración se debe a un hito histórico de cada pueblo, su aniversario fundacional, marcado por el ferrocarril, la inmigración y la producción rural.

Descanso Feriados Freepik Algunas localidades gozarán de feriados exclusivos que se complementaran con el del 25 de mayo. Freepik

Los feriados de la última semana de mayo 2026 El miércoles 27 de mayo será un día especial para Villa Iris, localidad perteneciente al partido de Puan. Ese día se celebrará un nuevo aniversario fundacional de la ciudad, creada oficialmente en 1900 tras la llegada del tren impulsada por Hugo Stroeder. La historia de Villa Iris se debe al avance ferroviario y a la llegada de familias inmigrantes provenientes de distintos países europeos. En sus primeros años arribaron colonos rusos y alemanes, mientras que más adelante también se instalaron españoles, italianos, suizos, dinamarqueses y libaneses.

El jueves 28 de mayo el beneficio alcanzará a Girodías, pequeña localidad del partido de Trenque Lauquen, donde se estableció un día no laborable para conmemorar otro aniversario fundacional. La medida impactará principalmente en oficinas públicas y dependencias vinculadas al Banco Provincia. Para muchas familias, estos asuetos funcionan como una oportunidad para organizar reuniones, compartir celebraciones barriales y fortalecer el sentido de pertenencia de cada comunidad.

Freepik feriados Freepik El viernes 29 de mayo habrá dos localidades con celebraciones especiales. La primera es Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado, cuyo aniversario recuerda la creación oficial del pueblo en 1911. El origen de la localidad se debe a la instalación de una estación ferroviaria llamada Dionisia, nombre elegido en homenaje a la madre de Balbina Josefina Otamendi de Inurrigarro, quien donó las tierras. Ese mismo 29 de mayo también tendrá actividades especiales Villalonga, ubicada en el partido de Patagones. En 2026 la localidad cumple 97 años desde la primera venta de lotes en base a la estación ferroviaria realizada en 1929. La Municipalidad de Patagones suele organizar caravanas turísticas, homenajes históricos y actos protocolares encabezados por autoridades locales. Feriado día libre otoño descanso En los últimos días del mes, algunos afortunados gozarán de feriados extra. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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