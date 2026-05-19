Aguinaldo, bono y aumento para jubilados de ANSES: ¿cuánto se cobra en total en junio 2026?

Todos los detalles sobre la incorporación de haberes bajo la tutela del organismo previsional y las definiciones de valores tras el último incremento.

Un refuerzo excepcional que ayuda al bolsillo de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en junio de 2026 un incremento del 2,6% para jubilados y pensionados. La actualización tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para abril.

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La suba impactará sobre jubilaciones, pensiones y prestaciones asistenciales que dependen del sistema previsional nacional. El ajuste también modificará el cálculo del medio aguinaldo que ANSES abonará durante el mismo mes. El Gobierno nacional mantendrá además el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos . La combinación entre movilidad, refuerzo y Sueldo Anual Complementario (SAC) elevará los ingresos de millones de beneficiarios durante junio.

La jubilación mínima pasará de $393.174 a $403.475 a partir de junio . ANSES acreditará ese valor con el aumento correspondiente a la movilidad previsional vigente. El Poder Ejecutivo continuará con el pago del bono extraordinario destinado a jubilados de menores ingresos. El refuerzo adicional seguirá en $70.000 y se depositará junto con el haber mensual.

El calendario de junio también incluirá el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El SAC se calculará sobre el haber más alto percibido dentro de ese período. Con todos los conceptos incluidos, un jubilado que cobra la mínima alcanzará un ingreso estimado de $675.212 durante junio.

jubilación mínima: $403.475

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo estimado: $201.737

total aproximado: $675.212

El triple ingreso combinará movilidad previsional, bono y aguinaldo dentro del mismo calendario de pagos. ANSES depositará el aguinaldo junto con los haberes mensuales respetando la terminación del DNI de cada beneficiario.

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Cómo calcular el Medio Aguinaldo (SAC) de junio y por qué no incluye el bono de $70.000

El Sueldo Anual Complementario para jubilados y pensionados se calculará tomando el 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026. El haber de junio será el monto de referencia porque incluirá el aumento por movilidad aplicado este mes. El cálculo del SAC no contempla bonos extraordinarios ni pagos no remunerativos.

El Gobierno aclaró que el bono de $70.000 no integra la base del aguinaldo debido a su carácter excepcional. El refuerzo tampoco se computará para otros conceptos previsionales. Con el nuevo haber mínimo actualizado, el aguinaldo estimado para quienes cobran la jubilación mínima rondará los $201.737. ANSES acreditará el SAC junto con el pago mensual habitual. El organismo mantendrá el cronograma tradicional organizado por terminación del DNI.

Para jubilados y pensionados con haberes mínimos, las fechas previstas serán:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, el calendario quedará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

jubilados anses.jpg Depositphotos

Montos confirmados de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM con aumento

El ajuste del 2,6% también alcanzará a las prestaciones asistenciales que paga ANSES. Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrán nuevos valores desde junio.

Los montos estimados quedarán de la siguiente manera:

PUAM: $322.780

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $282.432

Las prestaciones mantendrán el mismo mecanismo de actualización mensual que aplica sobre las jubilaciones y pensiones. ANSES acreditará los pagos en las cuentas bancarias habituales de cada titular según el cronograma oficial vigente.

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Cuál es el tope máximo de la jubilación en junio 2026 tras la suba por movilidad

La jubilación máxima también tendrá una actualización desde junio producto de la movilidad previsional basada en inflación. El haber máximo del sistema previsional alcanzará aproximadamente los $2.715.002 con el incremento del 2,6%.

El nuevo tope reflejará el ajuste mensual definido por el IPC de abril. La fórmula vigente actualiza de manera automática los haberes del sistema previsional nacional. ANSES aplicará los nuevos montos sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales durante el próximo calendario de pagos.