Cuánto dinero necesito para comprar un auto eléctrico en Argentina en 2026

Las ventas de autos eléctricos crecieron en el país y cada vez aparecen más modelos accesibles. Conocé cuánto cuestan y si realmente conviene comprar uno.

La venta de autos eléctricos creció con fuerza en Argentina y ya supera las 2.300 unidades patentadas en lo que va de 2026. Debido a la baja de aranceles, los beneficios fiscales y la llegada de modelos más accesibles al país , hay cada vez más conductores que analizan si realmente conviene dar el salto hacia un vehículo eléctrico.

Sin embargo, además del tener el dinero suficiente para poder comprarlo, la decisión también depende de la autonomía, la infraestructura que hay para la carga del mismo y el uso cotidiano que se le va a dar. Aunque el ahorro en combustible y mantenimiento aparece como una de las principales ventajas, muchos especialistas advierten hay otros tipos de autos que siguen siendo una opción más práctica , sobre todo si es el único auto familiar.

El mercado de autos eléctricos atraviesa uno de los momentos de mayor expansión en Argentina, las ventas crecieron más de 800% en los primeros meses de 2026 impulsadas por:

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y abril se patentaron más de 2.300 vehículos eléctricos , frente a apenas 255 unidades registradas en el mismo período del año anterior.

El fenómeno es debido a varios factores. Por un lado, el Gobierno habilitó el ingreso de hasta 50.000 vehículos eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%, una medida que permitió bajar precios y ampliar la oferta disponible. Al mismo tiempo, algunas provincias mantienen beneficios como:

exenciones impositivas

descuentos en patentes para este tipo de vehículos

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Los modelos más vendidos y sus precios

El auto eléctrico más vendido en Argentina durante el primer cuatrimestre de 2026 fue el BYD Dolphin Mini, con 1.299 unidades patentadas. El modelo chino se convirtió en el más elegido del segmento, gracias a su relación de precio, autonomía y equipamiento.

BYD Dolphin Mini

Su valor ronda los USD 22.990, lo que es equivalente a aproximadamente unos $32.065.072 (igualmente este precio varía según el cambio oficial). Un trabajador formal promedio necesitaría aproximadamente de unos 18,6 salarios netos completos para poder comprarlo.

El segundo puesto es del BYD Yuan PRO, un SUV compacto con 496 unidades vendidas. Su precio es de unos USD 29.990, mientras que el Chevrolet Spark eléctrico es el modelo que le sigue con un total de 142 patentamientos y un valor que ronda los $42,5 millones.

Entre los modelos más accesibles aparece el JMEV Easy 3, que es considerado actualmente como el auto eléctrico más barato del mercado argentino. Cuesta alrededor de USD 18.900 y para poder comprarlo se necesitan unos 15 salarios en promedio.

Por otro lado, en el extremo opuesto se encuentra el Volvo EX30, que tiene un valor muchísimo mas alto pero es uno de los modelos premium del segmento. Su precio supera los USD 43.000 y se necesitan más de 35 salarios promedio para poder acceder a uno.

autos electricos Depositphotos

¿Conviene comprar uno?

Si conviene o no adquirir un auto eléctrico, depende principalmente del uso cotidiano que se le va a dar, la disponibilidad que haya de infraestructura de carga y el presupuesto.

En cuanto a consumo diario, los eléctricos resultan mucho más económicos que los autos nafteros. Mientras uno tradicional puede gastar cerca de $15.000 cada 100 kilómetros en combustible, un eléctrico reduce ese costo a menos de $2.000 utilizando carga domiciliaria. Además, requieren menos mantenimiento porque no utilizan aceite, filtros ni muchos componentes mecánicos.

Sin embargo en la actualidad, el principal desafío sigue siendo la infraestructura. Argentina todavía cuenta con pocos puntos de carga pública y eso lo convierte en poco práctico para viajes largos o recorridos extensos por la ruta.

Neumáticos autos híbridos y eléctricos Pexels

Por esa razón, los especialistas consideran que hoy los híbridos enchufables son la elección más inteligente, ya que es un intermedio más equilibrado. Este tipo de vehículo permite circular varios kilómetros en modo eléctrico dentro de la ciudad, pero mantienen un motor a combustión para trayectos más largos, sin depender exclusivamente de los pocos cargadores que hay en la actualidad.