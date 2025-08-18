Real blue: a cuánto opera este lunes 18 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cerró a $233,75 para la compra y a $245,75 para la venta, este lunes 18 de agosto.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negoció a $240 para la compra y a $250 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $325 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 18 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, lunes 18 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotaron caídas en todos sus plazos este lunes. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.496.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 18 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,6%.

Valor del MEP hoy, lunes 18 de agosto

El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 18 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.