El dólar sigue bajo presión y los inversores se impacientan por nuevos anuncios del salvataje de EEUU

Las próximas seis jornadas hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre serán decisivas para anticipar los próximos movimientos dentro del mercado cambiario.

La volatilidad sobre el dólar se mantiene en el cierre de la semana, con la divisa habiendo anotado su tercera suba consecutiva la rueda pasada . Incluso con una nueva intervención del Tesoro de EEUU , el apetito por la divisa no se detuvo entre los inversores, que esperan un cambio de régimen cambiario poselecciones.

Al igual que en los días previos, la atención de la city estará en definiciones clave vinculadas al salvataje financiero de EEUU - que podría alcanzar los u$s40.000 millones - y anuncios relacionados, como el acuerdo comercial con el gobierno de Donald Trump .

Durante la mañana de este viernes, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas , adelantó : "Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos".

Un elemento clave de la jornada será la inyección de $2 billones al sistema , producto de que el Tesoro renovara apenas el 45,7% de los vencimientos el miércoles, una situación que debería reducir la volatilidad de las tasas en pesos. Este jueves, la caución cerró en 20%, tras tocar un máximo de 93% .

"Los rumores de que bancos locales habrían vendido dólares por cuenta y orden de la entidad extranjera, lejos de calmar la demanda, la avivaron", opinaron desde PPI.

El dólar mayorista ayer aumentó $22 a $1.402, con un máximo intradiario de $1.430, y con un volumen operado en torno a u$s676 millones, menor al de la rueda previa, que se ubicó cerca de los u$s750 millones, según las fuentes del mercado.

Mientras tanto, el dólar en el Banco Nación subió $20 a $1.425 para la venta, tas tocar un máximo intradiario de $1.440. En el promedio general que realiza el Banco Central dentro del segmento minorista, la cotización marcó los $1.441,97.

Por su parte, los dólares financieros también subieron con fuerza. El dólar MEP ascendió 2,2% hasta los $1.473,52, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2%, hasta los $1.491,34. Y el dólar blue subió $20 hasta los $1.460 para la venta.

De cara a las elecciones

Las próximas seis jornadas hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre serán decisivas para anticipar los próximos movimientos dentro del mercado cambiario. De momento, los anuncios no logran disipar el clima de incertidumbre que domina la plaza sobre el futuro del esquema cambiario después de las elecciones del 26 de octubre.

Pese a la venta de dólares por parte del organismo a cargo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el dato de que incluso abrió una cuenta para operar en el mercado de futuros, con el correr de los días volvió a consolidarse la idea en el mercado de que habrá un cambio dentro del régimen cambiario luego del 26 de octubre.