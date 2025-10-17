Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este viernes 17 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El BCE confoirmó la llegada del euro digital para 2029.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.583,18 para la compra y a $1.676,26 para la venta, según informó el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.747,75 para la compra y a $1.779,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.156,82 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El Banco Central Europeo (BCE) confirmó que apunta a 2029 para el lanzamiento del euro digital , mientras nueve bancos europeos avanzan con una stablecoin en euros regulada por MiCA que debutará en 2026.

Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 17 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ofrece a $1.402.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 17 de octubre

El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.

Valor del MEP hoy, viernes 17 de octubre

El dólar MEP opera a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,1%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 17 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.