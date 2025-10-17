Javier Milei retoma la campaña en Tres de Febrero y el fin de semana regresa al interior del país

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela, el Presidente encabezará durante la tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país.

El presidente Javier Milei retomará este viernes la campaña electoral en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, ya en su recta final de cara a las elecciones legislativas del domingo 26, luego del impasse por su visita oficial a los Estados Unidos donde se reunió con su par Donald Trump .

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela , el Presidente encabezará durante la tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país.

Al igual que en las anteriores, se subirá a la parte trasera de una camioneta y luego desde allí utilizará un megáfono para dar un mensaje a la militancia libertaria que se reunirá en el lugar, discurso que seguramente volverá a girar sobre la proclama "la libertad avanza o argentina retrocede" .

Además de Valenzuela, lo acompañarán la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich ; el primer candidato a diputados nacional por la Provincia, Diego Santilli ; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el armador Sebastián Pareja , entre otros referentes del partido violeta.

Cómo continuará la agenda de Javier Milei

Para el sábado, el jefe de Estado tiene programado otros desembarco en el interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán, se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.

Javier Milei anticipó que tras la elecciones habrá una reorganización del Gabinete

El presidente Javier Milei volvió a hablar en el tramo final de la campaña electoral y anticipó que luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre habrá un "reorganización forzosa dentro del gabinete". A partir del 10 de diciembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, tendrán que asumir sus cargos parlamentario si son elegidos en los próximos comicios. Lo mismo sucederá con el vocero presidencial, Manuel Adorni, legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, anticipó que su asesor Santiago Caputo, quien tiene un rol fundamental dentro de la Casa Rosada aunque no ocupa ningún cargo oficial, podría pasar a ser nombrado después de las elecciones. "No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata. Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”, señaló durante una entrevista en LN+.

A su vez, se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri y reveló que hablaron antes de su viaje a Estados Unidos aunque no dio mayores detalles. Este jueves, el titular del PRO instó al jefe de Estado a "construir una nueva mayoría" y reclamó "que acepte eventualmente una oposición constructiva" con el objetivo de "realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar". Este mensaje fue respondido en X por Santiago Caputo, a quien Macri cuestionó en varias oportunidades. Ahora, dejaron las diferencias atrás y coincidieron en este punto: "Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente lidera", sostuvo el asesor de Milei.