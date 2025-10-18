Javier Milei pisa territorio adverso y activa caminatas en Santiago del Estero y Tucumán

El presidente Javier Milei respaldará este sábado a sus candidatos en Santiago del Estero y en Tucumán, dos estaciones ásperas para las pretensiones de La Libertad Avanza (LLA) pero en donde esperan arrancarle bancas en el Congreso de la Nación a los oficialismos provinciales . En ambos distritos se desestimó la realización de actos, por lo que el Jefe de Estado realizará caminatas bajo fuertes dispositivos de seguridad para evitar que marchas o protestas de repudio empañen las acciones proselitistas.

El mandatario estará acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y por Lisandro Catalán, ministro del Interior, y se espera que alrededor de las 10 arribe al aeropuerto de Santiago del Estero, a una semana de las elecciones legislativas nacionales, informó una fuente de la Casa Rosada a Ámbito . Desde allí se trasladará hacia 24 de septiembre 255, en pleno centro de la capital y en donde tiene su sede LLA, que será el punto de partida de una caminata, rodeado de simpatizantes libertarios.

La tierra que es cuna de la chacarera le fue esquiva a Milei en el balotaje presidencial del 19 de noviembre de 2023, cuando Sergio Massa (Unión por la Patria) se impuso con el 68,41% de los votos, mientras que el actual presidente cosechó el 31,5%. De todos modos, intentará remontar ese resultado con la candidatura de Tomás Figueroa al Senado de la Nación, el rostro de la fuerza violeta de mayor visibilidad en la campaña, pues se descuenta -puertas adentro de LLA- que el Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora triunfe en la elección para nuevo gobernador y vice, con las postulaciones de Elías Suárez (jefe de Gabinete provincial) y Carlos Silva Neder (actual vicegobernador que va por la reelección). El aspirante libertario a la Casa de Gobierno santiagueña es Ítalo Cioccolani , titular de la ANSES provincial, mientras que Laura Godoy , referente de la Secretaría de Trabajo local, encabeza la nómina para diputados nacionales.

El poderío del zamorismo, que ya lleva dos décadas en la cumbre del poder provincial, pareciera ser imposible de doblegar para un partido de reciente formación, sin intendentes y que tiene como presidente a Figueroa, el candidato a senador nacional, que hace tres décadas está radicado en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, mantiene una estrecha relación desde hace años con Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, y con Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, por lo que solo así se explica la visita del presidente a un terreno hostil y de baja gravitación (2,29%) en el padrón nacional. LLA se ilusiona con que en el mejor de los escenarios, se quede con una banca para el Senado.

Destino Tucumán

Los organizadores estiman que al mediodía terminará la actividad en tierra santiagueña y de inmediato la comitiva se trasladará Tucumán para que el presidente Javier Milei realice una caminata por el municipio de Yerba Buena, en donde cosechó el 65% de los votos en el balotaje de 2023. Su intendente es el radical Pablo Macchiarola, que sucedió al diputado nacional Mariano Campero, un "radical peluca" que adscribe a las políticas libertarias. Por ello, el entorno presidencial entiende que el contacto con sus seguidores será en terreno amigo. La concentración será a las 18, en la céntrica esquina de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, en donde hay un importante número comercios, bares, restaurantes y un shopping. Media hora más tarde comenzará el recorrido y durante todo el tiempo Milei esté escoltado por los candidatos a diputados Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y el ministro Lisandro Catalán, presidente del partido en esta provincia.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

VLLC pic.twitter.com/uXQ9GZxeQ7 — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) October 17, 2025

Tucumán renueva cuatro bancas de diputados nacionales el próximo 26 de octubre: dos del peronismo e igual número de la oposición (una de la UCR y la otra del partido CREO). Frente a la crisis en la que se encuentra el radicalismo en todo el país, al escaso peso territorial de CREO y porque Milei ganó en esta provincia en el balotaje presidencial, los cálculos en el seno de LLA les indican que podría obtener una banca nacional. "El PJ está midiendo muy bien, es imposible negarlo, pero creemos que estamos muy cerca de sentar a Pelli en la Cámara de Diputados", deslizó a este medio un dirigente libertario que tiene acceso a los números de encuestas que maneja la Casa Rosada. Para la organización, alrededor de las 22 el presidente Milei emprenderá el regreso a Olivos.

Los dispositivos de seguridad en ambas provincias están a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal pero, de acuerdo a consultas, los gobernadores Gerardo Zamora y Osvaldo Jaldo han impartido directivas para que fuerzas provinciales se sumen y garanticen que el presidente no atraviese por contratiempos. Ninguno quiere que en sus provincias haya problemas entre seguidores de LLA y quienes se oponen a las políticas de la Casa Rosada.