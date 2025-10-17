Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de octubre

El dólar sigue bajó presión. A pesar de la intervención del Tesoro de EEUU, la sed dolarizadora del mercado local no se detiene. Este viernes, la expectativa pasará nuevamente por eventuales precisiones sobre los anuncios prometidos por el Gobierno sobre el auxilio de la administración de Donald Trump. También por la magnitud de la venta de divisas que realice Scott Bessent.
¿Viernes rojo? Wall Street adelanta caídas generalizadas en el "premarket"
Se observan signos de desgaste en los principales mercados bursátiles. El "shutdown" en el gobierno de EEUU continúa, como así también las negociaciones comerciales con China.
