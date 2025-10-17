SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
17 de octubre 2025 - 08:36

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y las variables clave de la economía.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y las variables clave de la economía.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar sigue bajó presión. A pesar de la intervención del Tesoro de EEUU, la sed dolarizadora del mercado local no se detiene. Este viernes, la expectativa pasará nuevamente por eventuales precisiones sobre los anuncios prometidos por el Gobierno sobre el auxilio de la administración de Donald Trump. También por la magnitud de la venta de divisas que realice Scott Bessent.

Este jueves, el tipo de cambio mayorista superó los $1.400, mientras que el promedio minorista saltó a $1.441,96. Esta mañana, el dólar cripto (el único que opera las 24 horas) ya se ubica en $1.516,70. En tanto, los bonos soberanos en dólares cayeron ayer hasta 2% y los ADRs bajaron hasta 3,6%.

Live Blog Post

Otro tuit de EEUU para auxiliar a Javier Milei y enviar señales al mercado: "Pronto tendremos grandes noticias"

Con la volatilidad del mercado a flor de piel, a días de las elecciones, Trump y sus funcionarios se cargan la campaña de LLA al hombro. El Tesoro de EEUU volvió a intervenir para calmar el dólar. Se presumen novedades sobre un posible acuerdo comercial.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: pese al sincericidio del Tío Sam, el mercado aún desconfía; "comprá pesos campeón" y subite al carry de Scott

Las mesas se han politizado por demás, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas. ¿Cuándo comprar dólares: antes o después? El juego del desconfío y el modo “Hotel California”. El malhumor y las dudas en EEUU con la ayuda para Argentina.

Live Blog Post

Tras congelar el gasto, el Gobierno logró un superávit fiscal primario de casi $700.000 millones en septiembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que "frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal el Gobierno continuará garantizando el orden de las cuentas públicas". El superávit cayó 35% respecto del que hubo en el mismo mes del 2024.

Por Carlos Lamiral.

Live Blog Post

Tensión cambiaria: pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día y llegó a $1.440 en bancos

En un mercado dominado por la firme demanda por cobertura, a poco más de una semana de las elecciones legislativas, el dólar oficial subió este jueves por tercer día consecutivo y superó la cota de los $1.400 en el segmento mayorista, pese a una nueva intervención del Tesoro de EEUU a través de un banco privado, confirmaron fuentes de la city a Ámbito. Los inversores, que esperan definiciones clave vinculadas al salvataje financiero de EEUU -podría alcanzar los u$s40.000 millones-, no detienen el apetito por la divisa, ante la expectativa de un cambio de régimen cambiario poselecciones.

Por Juan Marcos Pollio.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias