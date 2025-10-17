Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de octubre

Live Blog Post

Tensión cambiaria: pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día y llegó a $1.440 en bancos

En un mercado dominado por la firme demanda por cobertura, a poco más de una semana de las elecciones legislativas, el dólar oficial subió este jueves por tercer día consecutivo y superó la cota de los $1.400 en el segmento mayorista, pese a una nueva intervención del Tesoro de EEUU a través de un banco privado, confirmaron fuentes de la city a Ámbito. Los inversores, que esperan definiciones clave vinculadas al salvataje financiero de EEUU -podría alcanzar los u$s40.000 millones-, no detienen el apetito por la divisa, ante la expectativa de un cambio de régimen cambiario poselecciones.

Por Juan Marcos Pollio.