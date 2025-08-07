Real blue: a cuánto operó este jueves 7 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $230,75 para la compra y a $242,75 para la venta, este jueves 7 de agosto.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negocia a $253 para la compra y a $243 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $328,90 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 6 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $6,50 y cerró a $1.333 por unidad.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, miércoles 6 de agosto

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas en los tramos más largos, mientras que los más cortos cayeron por cuarto día consecutivo. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará hasta los $1.499.

A cuánto opera el dólar blue hoy, miércoles 6 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy, miércoles 6 de agosto

El dólar MEP opera a $1.337,43 y el spread se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 6 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.337,68 y la brecha se posiciona en 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 6 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 6 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.339,84, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 6 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.451, según Binance.