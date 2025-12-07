UOCRA denuncia que 1.800 trabajadores están paralizados por la obra de un oleoducto en Río Negro + Seguir en









Personal que se encontraba realizando tareas del oleoducto VMOS quedaron atrapados en los obradores por una disputa entre la provincia, SACDE-Techint e YPF. Denuncian que "están en riesgo los salarios y continuidad laboral".

UOCRA denunció la situación en Río Negro a través de un comunicado oficial.

Desde el pasado jueves 4 de diciembre, 1.800 trabajadores constructores que realizan tareas en la obra del Oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), con una traza de 437 km entre las localidades de Allen y Punta Colorada en Río Negro, se encuentran afectados por un conflicto entre la provincia, la empresa contratista SACDE TECHINT y la empresa comitente YPF, lo que provocó la paralización de las tareas. Dadas las extensas distancias entre los lugares de trabajo y sus domicilios, la situación afecta al personal ya que se encuentran en los obradores, además de "poner en riesgo sus salarios y su continuidad laboral", expresaron desde UOCRA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras una inspección realizada a los obradores por la autoridad laboral competente de la provincia, el pasado jueves se dispuso la paralización de todas las obras bajo el argumento de infracciones en medidas de seguridad e higiene e incumplimiento de la ley provincial que impone un 80% de mano de obra local y un 20% foránea.

La UOCRA, mediante nota presentada ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro exigió "el inmediato regreso a sus domicilios de residencia del personal que no fuera necesario para la realización de tareas urgentes de conservación y/o reparación de las obras", hasta que se "autorice el reinicio efectivo de las tareas", para lo cual las empresas involucradas deberán arbitrar todos los medios necesarios y asumir los costos.

También pidió que "se disponga que mientras dure la suspensión de tareas por causas totalmente ajenas a los trabajadores, las empresas responsables asuman y garanticen el pago de los jornales caídos hasta que se disponga la reanudación de las obras", expresaron a través de un comunicado este fin de semana.

Asimismo, reclaman "el inmediato cese de la paralización de obras dispuesta que perjudica a los trabajadores, damnificados por un conflicto ajeno a su voluntad", manifestaron desde UOCRA.