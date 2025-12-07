Tal como dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta semana habrá un feriado bancario a nivel nacional. Todas las sucursales del país permanecerán cerradas el lunes 8 de diciembre por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. Esto se suma al fin de semana previo —sábado 6 y domingo 7—, por lo que la última jornada de atención presencial será el viernes 5, mientras que la actividad en ventanilla se retomará el martes 9.
Feriado bancario del lunes 8 de diciembre: cómo operarán los bancos
Las sucursales permanecerán cerradas por el feriado religioso, aunque los clientes podrán operar desde aplicaciones, cajeros y billeteras electrónicas sin restricciones.
-
Los depósitos en dólares alcanzaron un nuevo récord de la mano de los residentes uruguayos
-
Bancos se oponen a que las billeteras virtuales gestionen el pago de salarios y jubilaciones
Aunque durante el fin de semana largo no habrá atención en las sucursales, los clientes podrán operar con normalidad a través de los canales digitales. Tanto el home banking como las aplicaciones móviles de cada entidad continuarán habilitadas para pagos, transferencias, consultas de saldo y otras operaciones habituales.
Las billeteras electrónicas, como Mercado Pago, Ualá y otros servicios fintech, también seguirán funcionando sin interrupciones. A su vez, los pagos con tarjetas de débito y crédito estarán plenamente habilitados, permitiendo la realización de compras presenciales y online sin inconvenientes.
Los cajeros automáticos permanecerán disponibles las 24 horas, y las entidades financieras se comprometieron a mantenerlos abastecidos para atender la demanda del feriado. Además, seguirá activa la extracción de efectivo en comercios —supermercados, farmacias, estaciones de servicio y locales habilitados—, alternativa que permite retirar dinero sin depender exclusivamente de los cajeros.
Dejá tu comentario