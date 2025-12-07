Feriado bancario del lunes 8 de diciembre: cómo operarán los bancos + Seguir en









Las sucursales permanecerán cerradas por el feriado religioso, aunque los clientes podrán operar desde aplicaciones, cajeros y billeteras electrónicas sin restricciones.

Cómo operan los bancos este lunes. FreePik.es

Tal como dispuso el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta semana habrá un feriado bancario a nivel nacional. Todas las sucursales del país permanecerán cerradas el lunes 8 de diciembre por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. Esto se suma al fin de semana previo —sábado 6 y domingo 7—, por lo que la última jornada de atención presencial será el viernes 5, mientras que la actividad en ventanilla se retomará el martes 9.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque durante el fin de semana largo no habrá atención en las sucursales, los clientes podrán operar con normalidad a través de los canales digitales. Tanto el home banking como las aplicaciones móviles de cada entidad continuarán habilitadas para pagos, transferencias, consultas de saldo y otras operaciones habituales.

Las billeteras electrónicas, como Mercado Pago, Ualá y otros servicios fintech, también seguirán funcionando sin interrupciones. A su vez, los pagos con tarjetas de débito y crédito estarán plenamente habilitados, permitiendo la realización de compras presenciales y online sin inconvenientes.

Los cajeros automáticos permanecerán disponibles las 24 horas, y las entidades financieras se comprometieron a mantenerlos abastecidos para atender la demanda del feriado. Además, seguirá activa la extracción de efectivo en comercios —supermercados, farmacias, estaciones de servicio y locales habilitados—, alternativa que permite retirar dinero sin depender exclusivamente de los cajeros.

Temas Bancos

Feriados