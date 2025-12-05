Real blue: a cuánto opera este viernes 5 de diciembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $261,75 para la compra y a $273,75 para la venta , este viernes 5 de diciembre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se ubica en $268 para la compra y a $283 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $367,90 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 5 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.439.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.418,54 para la compra y a $1.469,78 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar blue cotiza en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.505,47 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.460,63 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.498,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.564, según Binance.