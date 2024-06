Regulación cripto: qué pedidos le hizo ONG Bitcoin Argentina a la CNV sobre nueva normativa

Avanzan en la city las conversaciones entre actores del mercado y los reguladores, quienes parecen entender que el tema de la cripto economía no se va a detener y observan modelos que sirven de ejemplo para el ecosistema local.

Bitcoin Argentina: qué pide el sector

Mihura sostiene que, lo que se le está pidiendo a la CNV es desde todo punto de vista "necesario". El experto comparte con este medio que le pidió al organismo regulador que cambie su lógica y tradición de regular desde arriba hacia abajo, "de decir a los agentes del mercado cómo deben hacerse las cosas, para hacerlo al revés", es decir, "que los PSAV compitan con base en las reglas que ellos mismos se pongan y hagan públicas para atender mejor y con más seguridad a sus clientes".

"Y que la CNV se limite a supervisar que esas reglas autoimpuestas sean honestas y que se cumplan efectivamente", sostiene el experto que agrega que, este cambio de lógica regulatoria es necesaria en este mercado porque "la CNV no puede pretender conocer ni encorsetar la complejidad ni la futura evolución económica y tecnológica de la criptoeconomía". Mihura sostiene que de hecho las autoridades europeas han propuesto una dinámica similar en su ya vigente regulación MiCA.

Otro punto de por más difícil que le pide la industria a la CNV es que no condene a la ilegalidad a los pequeños operadores cripto. Esto, si bien reconocen, es complicado, porque significa que el regulador actúe con independencia de criterio respecto de las recomendaciones del GAFI, adaptándolas a la realidad del mercado argentino y de la sociedad.

Bitcoin - argentina.jpg

"Es algo que también le hemos reclamado anteriormente a la UIF. No vemos ninguna utilidad social en prohibir a los pequeños operadores, simplemente porque les resulta imposible contar con procedimientos y estructuras de compliance que solo tienen sentido para la prevención y lucha contra el crimen organizado, el terrorismo internacional, etc. Y no para complicarles la vida o para controlar el pago de impuestos de, por ejemplo, miles de freelancers que cobran en cripto y liquidan P2P para sus gastos", desliza Mihura.

Sin embargo, el presidente de la ONG tiene fe en que "un gobierno de orientación libertaria está en condiciones de comprender el valor que ellas tienen".

Silva de la CNV, por su parte, destacó la nueva responsabilidad otorgada por la ley al ente regulador al haberle encomendado la creación del Registro de PSAV y la regulación de su actividad, con la protección de los usuarios como principal objetivo y la adecuación a las directivas del GAFI como marco. También, destacó la gran afluencia de prestadores que concurrieron a inscribirse en el registro recién abierto.

Los exchanges extranjeros

En la reunión, se refirieron a algunas de las condiciones que aisladamente determinan para exchanges extranjeros la obligación de registrarse en el país, y recomendaron la conveniencia de verificar el cumplimiento de combinado de dos o más de los hechos reveladores de actividad en el país.

“Si por el mero hecho de hacer publicidad en Argentina un proyecto pasa a ser un PSAV obligado, nos quedamos sin la posibilidad de traer al país a lo más avanzado de la industria en el mundo, para que compartan sus propuestas y patrocinen eventos como Descentralizar, con el cual la ONG llega a miles de personas todos los años, en distintas ciudades del interior”, expresó Rodolfo Andragnes, fundador y directivo de la ONG.

“También podrían ser excluidos de la registración los individuos que se limitan a operar P2P con liquidación de cripto en PSAV y de pesos en una entidad financiera, ya que hay entidades reguladas y KYC en ambos extremos, por lo que es un costo inútil cargarlos con obligaciones administrativas difíciles de cumplir a pequeña escala”, concluyó Manuel Ponce Peñalva, integrante también de la Comisión Directiva de la ONG.