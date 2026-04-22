Bitcoin merodea los u$s80.000 tras un "guiño" de Kevin Warsh y el cese al fuego en Medio Oriente

En EEUU, el candidato de Donald Trump a presidir la Fed respaldó el uso de activos cripto, mientras que en Medio Oriente se extiende el periodo de negociaciones.

El mercado de criptomonedas vuelve a ilusionarse con la posibilidad de un rebote, a medida de que en la guerra en Medio Oriente se prolonga el ceso al fuego y los activos digitales reciben un espaldarazo del futuro presidente de la Reserva Federal (Fed) .

Es en este contexto que bitcoin (BTC) salta 4,5% y logra superar los u$s79.000 , su nivel más alto desde principios de mayo. De manera similar, ethereum (ETH) también avanza, aunque se sostiene en los u$s2.400.

El resto de las altcoins sigue la tendencia alcista. XRP, Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) registran caídas similares a las del BTC. La excepción es Tron, que cae 0,5%.

Los repuntes llegan después de que el presidente norteamericano, Donald Trump , anunció la extensión del alto el fuego, que expiraba este miércoles, hasta que Irán "presente su propuesta" de paz . Además, afirmó que EEUU se abstendría de nuevos ataques mientras mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz .

El guiño de Warsh a las cripto

Otra novedad vino de la mano de la audiencia de ayer en la que el candidato de Trump para la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, tocó el tema cripto. Durante su intervención en el Congreso ante el Comité de Banca del Senado, defendió la necesidad de que las criptomonedas formen parte del sector financiero norteamericano.

"Los activos digitales ya forman parte del tejido de nuestra industria de servicios financieros en Estados Unidos", aseguró Warsh. Cabe señalar que Warsh chocó fuertemente con el ala demócrata del Comité, quien acusó al exgobernador de la Fed de ser un "títere" de Trump para bajar los tipos de interés y beneficiar al presidente y sus allegados.

Warsh negó estas acusaciones, pero no se mostró tan contundente a la hora de posicionarse en contra de Trump, llegando incluso a evitar responder si perdió las elecciones presidenciales de 2020, unos comicios que el presidente sigue afirmando que fueron fraudulentos.