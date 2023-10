Romano, sobre el dólar y una brecha de 140%: "Entramos en una situación absolutamente delicada"

Alfredo Romano: Es esperable que se recalentara viendo la dinámica monetaria y fiscal que está llevando adelante el Ministerio de Economía, en donde se incrementan diariamente los desequilibrios financieros y cambiarios. Hacia las PASO la dolarización de carteras comenzó fuertemente la última semana. Ahora estamos a menos de tres semanas del sufragio y los inversores buscan coberturas. De todas maneras, es un número que en términos reales no es máximo, ya que en octubre de 2020 llegó a cotizar (a precios de hoy) a $1.018. Sin embargo, a julio de 2022 con la salida de Guzmán, el valor sería $863, por ende entramos en una situación absolutamente delicada con brecha en el orden del 140%.

P.: ¿Hay un techo de corto plazo para el paralelo, dada la continuidad del dólar soja 4 y la creación del dólar Vaca Muerta?

A.R.: Es difícil predecir el valor del dólar en la Argentina viendo que el Gobierno en vez de tomar medidas que busquen anclar y disminuir los deseos de dolarizarse, al contrario, incorpora nuevos “planes platitas”. La incertidumbre electoral, y el posible estallido hiper inflacionario de los próximos seis meses, son dos condimentos que se suman para dar menor certeza al posible valor del dólar en el corto plazo.

P.: El otro foco de estos últimos días del mercado estuvo puesto en los bonos en pesos atados al CER (inflación) y dólar linked (evolución del dólar oficial), que se desplomaron. ¿A qué atribuís esta fuerte caída y cómo ves esa dinámica hasta las elecciones?

A.R.: El mercado está saturado de pesos. Solo de emisión nuestro Banco Central por la vía de las letras de liquidez (Leliq) emitió $9 billones a la fecha mientras que el stock total es de 22 billones y capitaliza a una tasa efectiva del 209%. Es decir, si continúa está dinámica la emisión futura es monumental. Por otro lado, el 30% de la deuda del Tesoro se encuentra indexada con este mecanismo anti licuación (bonos duales) que utilizó este Gobierno desde el año pasado cuando vio que se le hacía muy difícil colocar deuda. Hoy los bonos soberanos hard dollar ley Nueva York cotizan alrededor de 26-30 dólares, mientras que algunos de los títulos locales en pesos cotizan alrededor de 46 dólares. Hay una diferencia de percepción de riesgo-recompensa muy grande. Creo que esto está señalando el mercado y por eso suceden las correcciones en los precios en la deuda del Tesoro.

P.: ¿El BCRA debería subir la tasa en octubre o es en vano para intentar que frenar un eventual desarme de plazos fijos?

A.R.: Seguir subiendo la tasa sin ancla monetaria y fiscal es un disparate que solo nos termina conduciendo a un proceso dramático y traumático cómo es una hiper inflación de corto plazo. En el descalabro nominal, hemos llegado a tal punto en que subir la tasa es inerte a la demanda de pesos, perjudicando fuertemente el balance del Banco Central, cada vez con mayores pasivos monetarios.

P.: Según el consenso del mercado la inflación de septiembre volvió a ubicarse arriba del 10%, ¿qué podemos esperar para octubre?

A.R.: Desde Romano Group hemos sido enfáticos desde junio pasado en que la inflación del segundo semestre del año iba a navegar por arriba del 10%. Estamos viendo una inflación en el orden del 14% para octubre pero para fin de año proyectamos inflación mensual superior al 30% en un escenario optimista, mientras que en un escenario base rondara el 40% mensual. Reitero que las probabilidades de tener un pico hiper inflacionario en la Argentina en los próximos 6 meses son muy altas.

romano.jpg

P.: Frente a este escenario y de cara a las próximas semanas, ¿qué instrumento financiero considerás que ofrece una mayor cobertura ante la elevada volatilidad cambiaria?

A.R.: Los bonos hard dollar ley Nueva York. Sobre todo los indenture 2005 (con vencimiento en 2038 y 2041), que tienen cupones que progresivamente aumentan. Estos bonos no solo poseen legislación extranjera, sino que también un prospecto más benévolo al inversor donde se debe conseguir un nivel agregado de mayorías que probablemente lo beneficie en caso de reestructuración. Veo un arbitraje entre bonos duales hacía soberanos Ley Nueva York. Los bonos hard dollar han sabido ofrecer un buen refugio, sub-óptimo, frente a la volatilidad en la brecha, para aquellos que no puedan acceder a los dólares financieros. En el año, la performance de la deuda hard dollar se ubica por encima de la suba de los dólares implícitos, a pesar de la suba de los rendimientos de los Treasurie Bills (tbills) -letras de corto plazo- de las últimas semanas en EEUU.

P.: ¿Cómo te imaginas el mercado de acciones, bonos y dólar hasta el 22 de octubre?

A.R.: Muy volátil. Difícil predecirlo pero si llegara a haber un balotaje entre Milei y Bullrich, el mercado va a tener una visión de mediano plazo más optimista.

P.: Justamente, ¿qué probabilidades le asignas a los diversos escenarios que se abren para el 22-0, y su impacto en el dólar, y activos argentinos?

A.R.: Hicimos 4 escenarios en mi consultora:

1) La Libertad Avanza y UP, a balotaje le asignamos hoy 40% de probabilidad. En este escenario, habría una búsqueda de una transición más ordenada, ya que el oficialismo intentará evitar a toda costa la devaluación. La propuesta de Massa será llegar lo más competitivo posible al balotaje, entendiendo que una devaluación o mayor presión de los dólares financieros serán los talones de Aquiles de sus aspiraciones presidenciales. Acá, el problema es que, si el mercado percibe que LLA va a ganar el balotaje, la presión hacia la devaluación será cada día mayor hacia el tortuoso camino de noviembre. Milei ha sido enfático en su propuesta de dolarizar la economia y su guidance respecto al valor de equilibrio del dólar lo remite en los tipos de cambio financieros, actualmente en el orden de los $830. Este escenario podría encontrar alguna transición más ordenada si LLA comienza a tejer acuerdos políticos frente a la posibilidad de ser gobierno a partir de diciembre.

2) La Libertad Avanza y JxC, al balotaje: le damos un 30% de probabilidad. Vemos una economía muy desordenada de corto plazo, pero mayor optimismo de mediano. Posiblemente, con este vaciamiento de poder del oficialismo y de Massa, ¿quién será siendo Ministro de Economía?, se presiona hacia la devaluación ya que ambos presidenciables han reiterado la decisión de sacar los controles de capitales de manera inmediata en la economía. La presión del mercado y, creemos también, del FMI será muy grande de devaluar e ir hacia una unificación cambiaria. En este caso, creemos que el dólar oficial posiblemente encuentre un valor similar al de los financieros. El costo del ajuste lo continúa el oficialismo, pero con altas probabilidades de generarse un desorden monetario de corto plazo muy importante. Si el aumento del tipo de cambio alcanza el 100% porque el mercado descree de las chances de Bullrich en balotaje, la Argentina tendrá posiblemente un pico hiperinflacionario entre diciembre hacia marzo, alcanzando niveles inflacionarios superiores al 40% mensual. En este escenario, el corto plazo resulta ser muy complejo, pero luego de las elecciones puede haber una lectura positiva para la Argentina. Se abre la puerta a que “la derecha” podría llegar a tener la mayoría en las cámaras y mediante acuerdos políticos enfrentar las reformas que necesitaría la Argentina para volver a la senda del crecimiento.

3) La Libertad Avanza gana en primera vuelta: 20% de probabilidad. En este escenario, las probabilidades de intentar dolarizar aumentan significativamente. Pero realimente es difícil que LLA pueda alcanzar el 45%, o evitar que el oficialismo o JXC obtengan menos del 30%, y LLA mas del 40%. Sin embargo, el impacto de una victoria en primera vuelta de LLA si sucediera, abre las puertas reales a una dolarización de la economía en el corto plazo. A pesar de que entendemos que este proceso es altamente improbable sin consenso político, la situación monetaria y el impacto de lograr la victoria en primera vuelta pueden torcer las limitaciones desde la política, consiguiendo los apoyos necesarios para en un corto plazo iniciar el proceso de dolarizar. Creemos que en este escenario se puede dar el inicio de la dolarización y frente a cualquier otro escenario, las chances de ocurrencia son más bajas. Respecto a la política cambiaria, posiblemente haya una devaluación inmediata del tipo de cambio oficial hacia el valor de referencia de los financieros. Es importante destacar que el mercado puede “correr” el valor de los financieros hacia el alza si tiene serias dudas de la posibilidad de los equipos de Milei de conseguir los dólares para desarmar los pasivos monetarios para dolarizar. A mayor devaluación, menos dólares son necesarios para iniciar el canje de la base monetaria, que actualmente a tipos de cambio financieros ronda los u$s9 mil millones, siendo una de las más bajas de los últimos 30 años.

4) JxC y UP al balotaje: 10% de probabilidad. Sería una sorpresa para los mercados. Le asignamos bajas probabilidades de ocurrencia. Sin embargo, si esto sucediera, las chances de un gobierno de JXC aumentan significativamente. Este escenario podría sorprender de manera positiva a los mercados, quienes hoy asignan bajas probabilidades de un Gobierno de JXC. Nuevamente, el oficialismo intentará evitar a toda costa la devaluación. La propuesta de Massa será llegar lo más competitivo posible al balotaje. No creemos que el oficialismo quiera asumir el costo del ajuste monetario y por ende, los desequilibrios seguirán en aumento hacia noviembre.

P.: Siguendo con las probabilidades, ¿cuántas le asignas hoy a una dolarización en el inicio de un eventual mandato Javier Milei?

A.R.: Creo que la dolarización ya comenzó en la Argentina. Cada vez hay más sectores en nuestro país que se rigen por el dólar. En la actualidad, un pediatra, una diseñadora de interiores, un arquitecto, un empleado público, un operador de la construcción, utilizan al dólar cómo referencia de valor. La brecha superior al 100% durante más de 24 meses en promedio ya tiene sus consecuencias. Si a eso le sumamos que estamos viendo una caída en la demanda de pesos sostenida desde hace varios meses y que posiblemente irá en aumento en los próximos seis meses, las chances de dolarización a partir de legalizar al dólar como moneda de curso legal junto al peso, y un Banco Central inerte e inactivo en su política monetaria, llevan hacía un camino concreto de esta reforma.

P.: ¿Cuántos millones de dólares calculás que necesita un eventual gobierno de Milei para iniciar el plan de dolarización? ¿Creés que pueda conseguirlos? ¿Y cuáles son los riesgos de que no lo haga?

A.R.: Todo dependerá del punto de partida que deje este Gobierno en materia monetaria. Es importante destacar que a valores de contado con liquidación, la base monetaria, que resulta fundamental canjearla por dólares, alcanza una suma de u$s8.500 millones aproximadamente, mientras que las Leliqs en manos de bancos privados alcanzan un valor en el orden de u$s17.000 millones. La dolarización no se debe llevar adelante en 24 hs. en la Argentina. Será un proceso que durará entre seis y nueve meses cómo fue en Ecuador, o 24 meses cómo resulto en El Salvador. También, no resulta necesario eliminar al peso para dolarizar ya que el caso testigo es el Salvador, donde los colones siguen siendo moneda de curso legal, sin embargo la ciudadanía opto por el dólar. Esto es importante remarcar porque en este caso no habría conflicto con nuestra Constitución Nacional.

P.: ¿Qué pensás del bimonetarismo legal que plantea Juntos por el Cambio? ¿Puede bajar la inflación en la Argentina?

A.R.: El bimonetarismo que plantean personas muy experimentadas como Horacio Liendo, se asemeja al modelo peruano, donde a partir de cambios regulatorios muy importantes para blindar y dotar de disciplina a la política de turno, se legaliza al dólar como moneda de curso legal junto al peso. El problema, o la mayor diferencia que encuentro entre mi visión de cómo resolver el problema monetario en la Argentina y el de Horacio, reside en que yo descreo rotundamente de la disciplina de nuestros políticos para respetar y mantener políticas monetarias durante décadas. Como he mencionado en reiteradas oportunidades, la Argentina desde el 2001 debería haber tenido 4 presidentes de nuestro Banco Central, sin embargo, ya pasaron 13. En Perú, desde 1993, que es cuando comienza con este régimen de política monetaria independiente, pasaron 5 presidentes, pero Velarde Flores, el actual presidente, lleva 17 años gobernando el Banco Central peruano. Sin ir más lejos, un Gobierno republicano, que ha criticado enfáticamente al populismo cómo el de Mauricio Macri, tuvo 3 presidentes de su Banca Central en 4 años. Además, Perú ha sido muy prudente en la acumulación de reservas internacionales, siendo de los países de América latina con la mayor cantidad respecto a su economía, sumando alrededor del 30% en la actualidad respecto a su PBI. En la Argentina, descreo que los Gobiernos populistas que nos han gobernado durante décadas tengan la convicción de proteger nuestras reservas en pos de mantener un régimen monetario sólido y estable en el tiempo. Sin ir más lejos, el Gobierno de Cristina Fernández dejó un agujero de más de u$s4 mil millones en reservas negativas y este Gobierno lo va a duplicar. Bajo todas estas premisas, sigo sosteniendo que un régimen de dolarización se vuelve atractivo para resolver problemas monetarios que tienen efectos significativos en la dinámica de nuestra economía.

P: ¿Por qué crees que se habla de magia respecto a la dolarización?

A.R.: La idea errónea de que la dolarización es un atajo o magia es una mala representación de esta reforma monetaria. Es fundamental comprender que ninguna política monetaria puede resolver por sí solas cuestiones relacionadas con el empleo, la contratación en el sector privado o las amplias limitaciones fiscales que Argentina ha enfrentado durante muchas décadas. La dolarización puede ayudar a contener el gasto público al restringir su financiamiento a través del Banco Central, pero no es su propósito eliminar el gasto público nacional. Tampoco puede crear mágicamente condiciones favorables para la inversión en el país en el cortísimo plazo si no se llevan adelante un conjunto de medidas que acompañen a dicha reforma. Por lo tanto, es crucial no mezclar conceptos técnicos, ya que obstaculizan la discusión sobre política monetaria.