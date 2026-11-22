"Algunos no me tenían fe pero estaba seguro de que el dictamen iba a salir". Diego Santilli celebró la firma del despacho para suspender las PASO en el Senado y, ante la consulta de este medio, se mostró confiado de cara a la sesión prevista para el jueves de esta semana: "Vamos a tener un piso de 38 votos en el recinto" .

La Libertad Avanza tiene 21 votos propios y necesita 16 más para llegar a los 37 requeridos como mínimo. Pero en la Casa Rosada aseguran que, tras los acuerdos con la UCR, el PRO y los bloques provinciales, reuniría entre 37 y 40. A las manos libertarias se sumarían al menos las tres del macrismo, y 10 de los radicales. El poroteo, que también incluye aliados del peronismo provincial y Provincias Unidad, sigue sin embargo siendo ajustado.

El camino hacia el recinto quedó abierto el miércoles pasado, cuando el despacho de mayoría reunió once firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales, una más de las diez necesarias. Firmaron los seis libertarios: Patricia Bullrich, Agustín Coto (titular de la comisión), María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta. Se sumaron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. Y completaron el cuadro tres firmas en disidencia: la del también radical Flavio Fama, que fue parcial, y las de Carlos Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas.

El texto que llega al recinto es bastante más acotado que el que soñaba Karina Milei. La iniciativa original ya no incluye las listas colectoras . Además, el dictamen suspende las PASO solo durante 2027 y establece que los partidos definirán sus candidatos según sus cartas orgánicas. Incorpora Ficha Limpia para condenados en segunda instancia y reduce a la mitad, del 5% al 2,5%, el tiempo gratuito de publicidad electoral. Los debates presidenciales quedan limitados al balotaje y sin sanciones para quien no asista. Se elimina la veda y se abre la puerta a una campaña sin límites temporales. También se descartó el capítulo que habilitaba hasta un 35% de aportes privados, por lo que se vuelve al tope del 2%. El dictamen prevé que los parlamentarios del Mercosur por distrito sean designados por las legislaturas provinciales y que las categorías provinciales y municipales puedan sumarse a la Boleta Única de Papel.

La eliminación de las colectoras explica buena parte de la tensión interna. Las había negociado Diego Santilli con los gobernadores de la UCR como un reaseguro para el cierre de listas nacionales, pero Bullrich acordó con los senadores sacarlas del dictamen. Se trataba de un pedido de los mandatarios provinciales del radicalismo, en particular de Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, que Santilli había incorporado en el texto.

¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares. También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los… pic.twitter.com/JJvPTkEp71

Interna de La Libertad Avanza

Pero Bullrich, que según su propio entorno nunca estuvo al tanto de esas conversaciones, volteó el entendimiento: anunció en la comisión que se dejaban afuera el sistema de adhesiones y el D'Hondt, y pidió un cuarto intermedio para cerrar con los aliados. Otra lectura, que circuló en el Senado, sostiene que los gobernadores no lograron ponerse de acuerdo entre ellos y terminaron pidiendo que se quitara. Lo cierto es que el PRO celebró la decisión y que el jefe de Gabinete, dejado de lado por la jefa de bancada en la letra fina, se adjudicó el resultado. Santilli posteó su "Habemus dictamen" y el entorno de Bullrich dijo que "ella es la verdadera jefa".

Santilli llegará al recinto en un clima distinto del que imaginaba. El miércoles 25, desde las 15, presentará su primer informe de gestión ante el Senado, el día anterior a la sesión por las PASO. Será su estreno en el Congreso: asumió el 30 de junio y hasta ahora no había rendido cuentas. Deberá responder, además, las 1.659 preguntas que acumula sobre la gestión de Milei. El jefe de Gabinete, que ya había conseguido en silencio la ley de zona fría, llega con la medalla de haber ordenado a los gobernadores, pero también con el desgaste de haber visto cómo se desarmaba una parte de su acuerdo.

¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!



Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política:



- Sin PASO

- Sin colectoras

- Con Ficha Limpia

- Se reducen 50% los espacios cedidos de publicidad.

- Y chau a la veda… pic.twitter.com/ZBFEkjbLeO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

La interna de LLA en la Cámara alta acecha la sesión del jueves. El bloque perdió la homogeneidad que mostró durante el año, porque varios senadores ven los movimientos de Nadia Márquez, protegida de Karina Milei y de los Menem, como un desafío al liderazgo de Bullrich. El ultimátum de los Milei para que Bullrich consiguiera el dictamen llegó, justamente, por intermedio de los Menem y de Márquez. Bullrich había advertido que, si la desplazaban, al Gobierno no le saldría "ni una ley más". Con el dictamen en la mano, la jefa de bancada devolvió el golpe: el viernes volvió a dejar abierta la puerta a una candidatura presidencial con un video bajo el título "PATRICIA BULLRICH sessions".

Por qué las PASO son un problema para Milei

La insistencia del Presidente en suspender las PASO tiene una lógica que va más allá de lo electoral. Hay al menos tres razones. La primera es el peronismo. Con primarias abiertas, los distintos sectores tendrían reglas de juego claras para definir candidaturas y compactar su oferta electoral. Sin PASO, las fracturas quedan expuestas. Un peronismo dividido es el mejor insumo de Milei para un balotaje.

La segunda es financiera. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, un dólar inquieto y una economía que, según el REM, crecería este año apenas 0,7%, el Gobierno no quiere exponerse a una primaria que le arroje un mal resultado. La traumática experiencia de 2019 está fresca: cuando Mauricio Macri perdió por una diferencia holgada la PASO de agosto, el mercado reaccionó con una devaluación abrupta y una caída fuerte de los activos que condicionó el resto de la campaña. En Balcarce 50 saben que una derrota en una primaria, con la confianza ya deteriorada, podría disparar un escenario similar en 2027.

La tercera es doméstica y tiene nombre y apellido. Sin PASO no hay primaria libertaria, y sin primaria libertaria Bullrich no tiene espacio para desafiar a Milei por la candidatura presidencial de LLA. Su sector no quería suspenderlas porque perdería la posibilidad de una competencia interna. Con la suspensión, la candidatura presidencial del oficialismo la definirán los hermanos Milei, y Bullrich, si quiere competir, deberá hacerlo por afuera del gobierno.

A los 21 votos de LLA se sumarían los tres del PRO, y 10 radicales, Julieta Corroza por Neuquén, Edith Terenzi por Chubut y los votos de Espínola y Vigo. Quedan dudas con Santa Cruz y con el catamarqueño Guillermo Andrada, mientras que los gobernadores de Salta y Misiones, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, todavía no se expresaron. En Neuquén, Rolando Figueroa cerró una alianza provincial sin los libertarios y eso agrega un signo de pregunta. El oficialismo está cerca, pero no le sobra nada. Si el jueves llega con los 37, Milei habrá conseguido su atajo electoral.