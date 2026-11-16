Scott Bessent pidió una reestructuración "drástica" en Nvidia y la elección de un nuevo CEO genera controversia

El funcionario exigió respuestas del directorio en 10 días sobre si el gigante tecnológico ignoró señales de alerta en el desvío de chips a China. Colette Kress presenta el martes los resultados como CEO interina, y aliados de Huang como Elon Musk impulsan su regreso.

La presión va en aumento sobre Nvidia días después de la destitución de Jensen Huang como CEO , y el secretario del Tesoro, Scott Bessent , instó al gigante tecnológico a realizar una reestructuración "drástica" de su liderazgo y a aclarar su cumplimiento con los controles de exportación de sus semiconductores de IA.

Nvidia reportará el martes sus resultados trimestrales con Colette Kress al frente de manera interina, tras la salida de Jensen Huang la semana pasada, en medio de un escándalo que abrió una crisis sin precedentes. En ese marco, el directorio busca un CEO permanente, y algunos aliados de Huang en Silicon Valley hacen campaña para que vuelva.

El domingo, Bessent intentó descartar de plano la posibilidad del regreso de Huang , señalando a la junta directiva de Nvidia que encuentre un nuevo liderazgo, tras una serie de acusaciones de que facilitó la venta de sus chips avanzados de IA a entidades chinas.

En los últimos días, el secretario del Tesoro también criticó al Departamento de Comercio por no hacer lo suficiente para hacer cumplir las restricciones a las exportaciones estadounidenses. “ Esto me hace pensar que, mientras la junta directiva busca un nuevo líder, necesitan buscar fuera de la empresa ”, señaló Bessent en una entrevista, destacando que “necesitan un cambio radical” .

Pocas horas después de la entrevista a Bessent, el Financial Times reportó que Huang consideraba regresar a la empresa que cofundó en 1993 y que algunos aliados de Silicon Valley preparaban una reunión estratégica para reunir respaldo.

El detalle

En ese marco, Nvidia casi no se movió en la apertura de Robinhood, aunque el domingo un contrato perpetuo sobre sus acciones en Hyperliquid, una plataforma basada en blockchain, había avanzado más de 3%. El papel cerró la semana pasada con su peor desempeño semanal desde abril de 2025.

Las revelaciones sobre la relación extramatrimonial de Jensen Huang con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, con sede en Singapur, a quien se acusa de ser una espía china, obligaron a Nvidia a dar explicaciones. Como CEO, Huang promovió la adopción de la inteligencia artificial y buscó el apoyo de Donald Trump frente a regulaciones que podrían frenar su expansión.

Como CEO, Huang promovió la adopción de la inteligencia artificial y buscó el apoyo de Donald Trump frente a regulaciones que podrían frenar su expansión. Imagen generada con IA

El Wall Street Journal reportó que el Gobierno de Donald Trump nombraría a Nvidia entre las más de 24 empresas de IA que busca respaldar en la obtención de contratos en el extranjero. La lista, en preparación desde hace meses, podría anunciarse la semana próxima e incluiría también a Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic. La designación, basada en una orden ejecutiva de 2025, agilizaría licencias y abriría el acceso a financiamiento público.

Tras la salida de Jensen Huang, Bessent declaró que quiere saber si Nvidia ignoró intencionadamente las señales de alerta sobre empresas fantasma, muchas de ellas en Singapur, que desviaban semiconductores a China, lo que indica que quiere desviar la atención de las "debilidades" personales del CEO dimitido hacia los aspectos legales y de seguridad nacional.

“Quiero seguir insistiendo en cuál era la cultura en Nvidia y si estaban impulsando estas ventas aparentemente ilícitas para aumentar sus ingresos y ganancias”, afirmó Bessent. “Y creo que necesitamos respuestas en los próximos 10 días por parte de la junta directiva y de los asesores externos”.

“Quiero seguir insistiendo en cuál era la cultura en Nvidia y si estaban impulsando estas ventas aparentemente ilícitas para aumentar sus ingresos y ganancias”, afirmó Bessent.

La investigación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lidera una investigación contra Megaspeed por presunto contrabando de semiconductores y analiza además si entidades vinculadas a Alice Huang intentaron enviar a China productos fabricados por Super Micro Computer, según informó Bloomberg News. Megaspeed negó haber cometido irregularidades, y Super Micro aseguró que Megaspeed nunca fue cliente suyo.

El consejo de administración de Nvidia comenzó una investigación interna sobre la relación de su exdirector ejecutivo con Alice Huang, aunque también comunicó que no cree que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de la empresa. Las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley tienen en marcha una investigación por espionaje, junto con la indagación de un posible contrabando de chips, mientras que comités clave del Congreso están iniciando sus propias revisiones.

En ese sentido, Huang accedió a testificar a puerta cerrada ante los legisladores de la Cámara de Representantes sobre su relación con Alice Huang, según el representante republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino. Su comité está coordinando una fecha con Huang, y los miembros están ansiosos por saber si se ha filtrado información confidencial, declaró Moolenaar.

Según Bloomberg News, Nvidia pidió ayuda a las autoridades de Taiwán luego de que fiscales de la isla acusaran a un empleado de colaborar en el ingreso ilegal de chips de IA a China. La empresa transmitió su preocupación a las autoridades políticas por la detención del gerente en julio, una gestión que podría llamar la atención del Congreso estadounidense.

Nvidia reportará el martes sus resultados trimestrales, tras la salida de Jensen Huang la semana pasada, en medio de un escándalo que abrió una crisis sin precedentes.

La causa en Taiwán corre por separado de la investigación estadounidense sobre posibles infracciones a los controles de exportación por parte de Megaspeed. Según Bloomberg News, a fines del verano boreal de 2025 el director legal de Nvidia, Tim Teter, consultó por teléfono a un funcionario del Departamento de Comercio a cargo de hacer cumplir esas restricciones si la agencia había intervenido en la detención de Alice Huang en Singapur.

En ese sentido, Moolenaar junto con los presidentes de los comités de Inteligencia y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también pidió a Teter que comparezca el próximo mes para responder preguntas sobre el cumplimiento de la empresa con los controles de exportación y sobre los informes periodísticos acerca de lo que los legisladores calificaron como la "interferencia" de la empresa en las políticas e investigaciones de control de exportaciones de EEUU.

El manejo de los controles de exportación por parte del Departamento de Comercio generó cuestionamientos en el Congreso y dentro de la propia administración. Bessent dijo el viernes que siempre respaldó sumar a Megaspeed a una lista negra comercial y señaló a Lutnick, titular de Comercio, como el responsable de decidirlo. Lo repitió el domingo: “Como ya dije, muchos otros departamentos presionaban para que esto ocurriera, y Comercio tenía la última palabra”, afirmó. Moolenaar afirmó que también “es necesario que Howard Lutnick y todo el Departamento de Comercio respondan a ciertas preguntas”.

Controles de exportación: Se investiga el cumplimiento de Nvidia con las restricciones de semiconductores de IA a China. Reuters

El reemplazo de Huang

Mientras tanto, en Nvidia, la junta directiva comenzó la búsqueda de candidatos para reemplazar a Huang, aunque el proceso aún se encuentra en sus etapas iniciales.

Uno de los puntos centrales de la conferencia con analistas será qué dirán los ejecutivos sobre la sucesión. Pese a que el papel se hundió 12,7% la semana pasada, varios accionistas relevantes respaldaron a Huang e incluso apoyan que vuelva a la empresa que transformó en una de las más valiosas del planeta.

En una publicación en redes sociales, Altimeter Capital Management y Atreides Management destacaron “el extraordinario éxito del liderazgo de Jensen Huang durante un largo período” y la incertidumbre que generó su salida, y le pidieron al directorio un enfoque “lento, mesurado y deliberado” para definir el futuro liderazgo de Nvidia.

Elon Musk, CEO de SpaceX, otro aliado de Huang, también expresó su apoyo a su regreso. Gentileza - Frederik J. Brown

Eso debería incluir "el posible regreso de Jensen Huang", destacaron Brad Gerstner de Altimeter y Gavin Baker de Atreides en una carta a la junta directiva de Nvidia publicada en X. Elon Musk, CEO de SpaceX, otro aliado de Huang, también expresó su apoyo a su regreso.