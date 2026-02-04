El rincón de Corrientes con playas escondidas perfecto para pasar el verano + Seguir en









Su costa es una de las más llamativas de la zona debido a su parecido con las más famosas del mundo.

Este lugar es una enorme alternativa para las vacaciones de verano. Diario Epoca

El verano en Argentina suele estar asociado a los destinos masivos de la Costa Atlántica ante las olas de calor, pero existen alternativas diferentes en el norte del país. Corrientes ofrece rincones especiales donde la naturaleza y el río Paraná son protagonistas, impulsando el turismo regional hacia localidades que mantienen un perfil bajo en comparación a otras.

Esta provincia cuenta con pueblos que conservan su esencia tradicional y brindan prestaciones de calidad para quienes buscan un descanso refrescante. Las playas de arena blanca y las aguas claras se combinan con la hospitalidad de los lugareños, generando una propuesta atractiva para las vacaciones.

Ita ibate Gobierno de Corrientes Las playas de este lugar son un enorme atractivo. Gobierno de Corrientes Dónde se ubica Itá Ibaté Itá Ibaté se encuentra en el departamento de General Paz, en el norte de la provincia de Corrientes. Esta localidad está situada sobre la margen izquierda del río Paraná, a la altura de la Ruta Nacional 12, lo que facilita su acceso desde distintos puntos del país.

El pueblo se halla a unos 160 kilómetros de la ciudad capital y a unos 250 km de Posadas, Misiones. Esta cercanía con los centros urbanos permite que sea un destino elegido tanto para escapadas de fin de semana como para estadías prolongadas.

Qué se puede hacer en Itá Ibaté La actividad principal en este destino es la pesca deportiva; es reconocido internacionalmente como uno de los mejores puntos para la captura de dorados, surubíes y bogas. Los guías locales organizan excursiones especializadas para los aficionados que llegan desde diversos países, especialmente de la región, buscando ejemplares de gran porte en las profundidades del cauce.

Además de la pesca, el turismo de sol y arena ganó terreno gracias a sus balnearios de aguas cálidas y cristalinas que resultan ideales para familias. Estos sectores suelen ser menos concurridos que los de otras ciudades, lo que garantiza una experiencia de mayor privacidad y contacto directo con el entorno natural selvático. Embed - Conociendo Itá Ibaté, bello paraíso correntino de la pesca Los visitantes también pueden realizar safaris fotográficos, avistamiento de aves y recorridos por el casco urbano para conocer la Iglesia de la Inmaculada Concepción. La gastronomía local, basada en los frutos del río, es otro de los pilares fundamentales que complementan la oferta recreativa para los viajeros que arriban a la zona. Cómo ir hasta Itá Ibaté Para llegar desde Buenos Aires, el trayecto principal se realiza a través de la Ruta Nacional 12, recorriendo una distancia de 900 kilómetros. El camino está totalmente pavimentado y cuenta con diversos paradores y estaciones de servicio a lo largo de toda la traza vial hacia el norte. También es posible ir mediante líneas de micros de larga distancia que ingresan a la terminal de la localidad o hasta ciudades cercanas como Itatí o Ituzaingó. Otra opción común para el turismo nacional es volar hacia los aeropuertos de Corrientes o Resistencia y luego alquilar un vehículo para completar el tramo final por ruta.

