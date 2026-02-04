Wall Street ensaya una leve recuperación tras el miedo causado por la disrupción de la IA

Este miércoles se publicarán los balances empresariales de algunas empresas tecnológicas y se conocerán más datos de la economía norteamericana.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, luego del cimbrazo que experimentaron la rueda previa , producto del miedo que causó entre los inversionistas el potencial disruptivo que podría causar la IA.

En concreto, uno de los detonantes de la liquidación masiva del martes fue el lanzamiento del complemento legal de Anthropic para su chatbot de inteligencia artificial generativa Claude , lo que disparó los temores de su impacto sobre la industria de datos y servicios profesionales .

Tratando de calmar a los mercados, el director ejecutivo de Nvidia , Jensen Huang , descartó esa posibilidad en declaraciones esta mañana en una conferencia sobre IA celebrada en San Francisco . "Existe la idea de que las herramientas de la industria del software están en declive y serán sustituidas por la IA. Es lo más ilógico del mundo , y el tiempo lo demostrará", afirmó.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,07%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,30% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Enphase Energy (+23,82%), Super Micro Computer (+11,59%) y Eli Lilly (+8,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Boston Scientific (-8,59%), AMD (-8,88%) y Chipotle Mexican (-5,87%).

Las bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es alcista en la mayoría de los casos. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,45%. A nivel local, el DAX alemán se mantiene neutro y el CAC francés salta 1,22%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido se dispara 1,43%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,05%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,85%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,57% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,78%.