Ni Shein ni Temu: la nueva plataforma para comprar los mejores productos en dólares









La pax cambiaria y la apertura de importaciones traen esta opción para realizar compras de forma muy económica.

Una nueva página viene a competir con las principales importadoras. Imagen: Freepik

En un contexto donde las compras online se consolidan como opción para acceder a productos importados sin salir de casa, y con el dólar relativamente estable, muchos consumidores argentinos buscan alternativas económicas para comprar en moneda extranjera. La competencia crece y ahora suma una nueva propuesta desde uno de los gigantes del comercio electrónico global.

Lejos de ser sólo otra tienda más, esta plataforma promete precios bajos, variedad de artículos y facilidades que apuntan tanto a quienes ya están acostumbrados a comprar por internet como a quienes quieren explorar opciones más económicas en productos de moda, hogar y estilo de vida.

Compras Online Todo lo que tenés que saber para hacer compras al exterior en dólares. Imagen: Freepik Todo lo que tenés que saber sobre Amazon Bazaar Amazon Bazaar es una nueva aplicación de compras online lanzada por Amazon que ya está disponible en Argentina y otros mercados internacionales con enfoque en productos de bajo precio. La app funciona de manera independiente a la tradicional plataforma de Amazon y está pensada para ofrecer principalmente artículos con precios que no superan los 10 dólares o su equivalente en moneda local.

La aplicación se puede descargar desde dispositivos móviles con sistemas iOS y Android y no requiere una cuenta nueva: quienes ya tienen un usuario de Amazon pueden ingresar con sus credenciales habituales. La oferta de productos abarca categorías como moda, artículos para el hogar y estilo de vida, con envío gratuito cuando se alcanza un monto mínimo de compra.

Compras Online Esta nueva tienda de Amazon promete hacer rendir tus dólares. Imagen: Freepik Los puntos altos de la plataforma de Amazon Una de las principales ventajas de Amazon Bazaar es que combina la propuesta de precios ultra bajos con la confianza y respaldo de una empresa globalmente conocida, lo que brinda a los compradores mayor seguridad en sus transacciones y en la calidad de los productos ofrecidos en la app. Además, la plataforma ofrece devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido, un beneficio que no siempre está disponible en otras apps de comercio low-cost.

Otro punto a favor es la logística adaptada al mercado argentino: la app permite pagar en pesos con tarjetas locales, y los envíos son gratuitos para pedidos que superen el monto mínimo establecido, con un tiempo de entrega competitivo de alrededor de dos semanas. También incluye descuentos especiales para nuevos usuarios, atención al cliente 24/7 en varios idiomas y una interfaz que permite navegar por categorías y ofertas de manera intuitiva, buscando mejorar la experiencia de compra frente a otras alternativas de bajo costo.

