Alphabet, la matriz de Google, acelera el gasto en IA y supera las previsiones de Wall Street: cómo reaccionan sus acciones

Alphabet, la casa matriz de Google, presentó este miércoles sus resultados del cuarto trimestre mejores a lo esperado y anticipó un salto significativo en su inversión en inteligencia artificial (IA) para 2026, muy por encima de lo que descontaba el mercado. Conocido el balance, sus acciones suben un 2,3% en el aftermarket de Wall Street.

La compañía anunció que prevé destinar entre u$s175.000 millones y u$s185.000 millones este año, frente a los u$s119.500 millones que estimaban los analistas. En tanto, los ingresos del cuarto trimestre -excluyendo pagos a socios- alcanzaron los u$s97.230 millones, superando el consenso de u$s95.200 millones, según un reporte de Bloomberg.





google (1).jpg Reconversión hacia la era de IA El gigante tecnológico viene acelerando su reconversión hacia la era de la IA con el objetivo de preservar el liderazgo de su buscador, incluso en un contexto de mayor competencia por parte de chatbots desarrollados por rivales como OpenAI. En ese proceso, Google mejoró rápidamente su modelo Gemini y lo integró de manera transversal en su ecosistema, lo que implicó fuertes inversiones en centros de datos y chips tanto para el entrenamiento de modelos como para su negocio de computación en la nube.

Ese esfuerzo empieza a mostrar resultados. Google está suministrando hasta un millón de chips especializados en IA a Anthropic, consolidándose como proveedor clave de infraestructura dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Además, Gemini también será utilizado como proveedor de IA para Siri, el asistente de los iPhones de Apple.

No obstante, para sostener semejante nivel de gasto, Alphabet deberá mostrar mayor tracción en sus negocios de cloud y publicidad en búsquedas, creen los operadores. La compañía remarcó que sus inversiones en IA -orientadas a nueva infraestructura, investigación y talento- son estratégicas para competir en un escenario cada vez más exigente frente a gigantes como Amazon, Microsoft y OpenAI, según Bloomberg.