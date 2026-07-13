Se desploman las acciones de SK hynix tras un auspicioso debut en el Nasdaq y las tecnológicas sufren fuertes pérdidas

La presión vendedora se extendió desde Asia a Europa y las operaciones previas en Wall Street. Por su parte, los inversores aseguran ganancias tras un fuerte rally, impulsados por el temor a valoraciones sobredimensionadas en IA.

Las acciones del sector de semiconductores registraron fuertes pérdidas este lunes luego de que SK Hynix sufriera la mayor caída diaria de su historia, mientras los inversionistas aprovecharon la reciente subida para tomar utilidades, en un marco dónde aumentó la cautela por las tensiones geopolíticas y las elevadas valuaciones del sector.

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Las ventas comenzaron en Asia y luego se extendieron a Europa y a las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Las acciones de SK Hynix se desplomaron más de 15% en Corea del Sur , marcando la mayor caída diaria registrado por la compañía.

El retroceso llegó después de un sólido repunte que llevó al fabricante de memorias para inteligencia artificial a que triplicar el valor de sus acciones durante el año, antes de su debut récord en el Nasdaq la semana pasada.

Samsung Electronics también registró pérdidas, contribuyendo a una caída de 9% del índice KOSPI y provocando una suspensión de las operaciones durante 20 minutos.

La presión vendedora llega a Europa

El movimiento a la baja también afectó a los principales fabricantes europeos de semiconductores. ASMI, ASML y Besi retrocedieron entre 1% y 2%, mientras que STMicroelectronics perdió alrededor de 1%. Por su parte, Infineon también cayó cerca de 2%.

Los fabricantes estadounidenses también retroceden

En Estados Unidos, las acciones del sector también tenían una apertura negativa. Western Digital, Micron, SanDisk, Seagate, AMD e Intel registraban descensos en las operaciones previas al mercado.

Los inversionistas aseguran ganancias tras el fuerte rally

El gigante surcoreano de chips SK hynix había subido un 13% en su debut búrsatil en Wall Street este viernes, en una de las mayores ventas de acciones de la historia.

De esta manera, las acciones de depósito estadounidenses (ADS) del fabricante de semiconductores cerraron su primera sesión a u$s168, tras fijar su precio en u$s149, y la salida al índice tecnológico Nasdaq recaudó u$s26.500 millones.

Aunque la demanda por chips de memoria utilizados en centros de datos de inteligencia artificial continúa siendo sólida, la fuerte apreciación del sector durante 2026 ha llevado a muchos inversionistas a asegurar beneficios.

Los analistas del mercado consideran que el desplome de empresas tecnológicas en las últimas semanas se vincula al temor a valoraciones sobredimensionadas y por las dudas sobre cuándo empezará a dar frutos el enorme gasto mundial en IA.