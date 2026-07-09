Wall Street anota ganancias de la mano de las acciones tecnológicas: Micron salta casi 8%

Los inversores monitorean la dinámica de las inversiones en IA, los acontecimientos en Medio Oriente y el potencial impacto de las últimas noticias de la economía de EEUU.

Wall Street opera al alza este jueves 9 de julio, ya que el repunte de los fabricantes de chips ayuda a contrarrestar la inquietud por la escalada en la tensión en Medio Oriente . En paralelo, los inversores monitorean los posibles impactos del nuevo dato de empleo en EEUU .

En Nueva York, el Nasdaq lidera las ganancias, con un avance del 1,2%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones ascienden 0,8% y 0,4%, respectivamente .

Las acciones de Micron Technology se disparan casi un 8% tras dar a conocer sus planes de invertir más de u$s250.000 millones en EEUU hasta 2035 para aprovechar el auge de la demanda de chips de memoria en la era de la IA. También resalta un incremento del 6% en los papeles de Applied Materials.

"El primer semestre del S&P 500 y del Nasdaq fue muy sólido, impulsado sobre todo por proveedores de almacenamiento de memoria", dijo Michael Hewson, de iFOREX. " Preocupa su capacidad para seguir generando niveles récord de ingresos y beneficios . Si sumamos la ruptura del alto el fuego en Oriente Medio, es una mezcla tóxica", advirtió.

La apertura del mercado se dio luego de que el Departamento de Trabajo norteamericano informara que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron en 2.000 la semana pasada y se ubicaron en 215.000, por debajo de las las 217.000 solicitudes que esperaban los analistas.

Esto refuerza la percepción de que el mercado laboral sigue mostrando solidez pese a la desaceleración de la actividad económica. Vale recordar que se trata de un indicador clave para la Reserva Federal a la hora de decidir el rumbo de su política monetaria.

Las actas publicadas por la Fed en la víspera pusieron de manifiesto la preocupación de los responsables de la política monetaria por el aumento de la inflación. Algunos participantes señalaron que ya existían motivos para subir las tasas de interés, antes de acordar finalmente mantenerlas sin cambios el mes pasado.

Las acciones tecnológicas también impulsaron a las bolsas europeas

En Europa, las acciones tecnológicas también dieron soporte a las bolsas, atenuando así las persistentes preocupaciones sobre la guerra en Medio Oriente. El índice paneuropeo STOXX 600 subió alrededor de un 0,8%.

Los valores de las empresas de chips informáticos Siltronic, Soitec y ASML subieron un 13,4%, un 5,9% y un 4,8%, respectivamente. El ánimo global se vio impulsado por un informe que indicaba que China podría permitir a las empresas nacionales de inteligencia artificial un acceso limitado a los chips H200 de Nvidia, líder en IA, lo que sugiere que la demanda de infraestructura podría recibir un impulso.

Por su parte, las bolsas asiáticas se tambalearon este jueves, ante la pérdida de impulso del repunte del sector de los semiconductores, y una nueva disparada en los precios del petróleo, que subieron durante gran parte de la rueda aunque luego se dieron vuelta.

El KOSPI de Corea del Sur subió hasta un 4% antes de caer un 1%, al desvanecerse las ganancias de Samsung y SK Hynix. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluido Japón, revertía las ganancias anteriores y cedió un 0,5%.