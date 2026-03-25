SpaceX busca recaudar u$s75.000 millones para su salida a bolsa en junio + Seguir en









La empresa espacial de Elon Musk podría superar la mayor oferta pública de la historia, aunque para ello debe mostrar mayor transparencia.

La empresa del magnate espera una inversión multimillonaria.

SpaceX, la empresa espacial fundada por el magnate tecnológico Elon Musk, presentará una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones en junio, que podría recaudar la extraordinaria suma de u$s75.000 millones, que servirían para sus ambiciones extraterrestres.

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El sitio de noticias tecnológicas The Information señaló que el prospecto de la OPV se presentará ante los reguladores de valores esta semana o la próxima para esta operación largamente esperada, al citar a una persona con conocimiento del plan.

SpaceX, que también está desarrollando una nave espacial para llegar a Marte, fue valorada en u$s1,25 billones a principios de febrero, cuando se fusionó con la unidad de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI.

Space X (1) La mayor oferta pública de la historia En los últimos meses, los analistas esperaban que Musk buscara recaudar entre u$s30.000 y u$s50.000 millones, dada la enorme demanda de los inversores por las empresas tecnológicas. La OPV parece encaminada a superar ampliamente la mayor oferta pública de la historia, cuando en 2019 el grupo petrolero Saudi Aramco recaudó u$s25.600 millones.

SpaceX, que domina el mercado de lanzamientos espaciales con sus cohetes reutilizables, es propiedad de Musk junto con varios fondos de inversión y empresas tecnológicas, entre ellas Alphabet, empresa matriz de Google. Los analistas señalaron que sacar SpaceX a bolsa requerirá que la empresa y Musk mantengan una mayor transparencia, en particular sobre sus ingresos, y podría aumentar la presión para generar beneficios.