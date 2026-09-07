Sube el precio de los granos: trigo y maíz tocaron máximos de tres años y se aceleran las ventas de soja

El maíz y el trigo tocaron sus mayores valores en tres años en Chicago, mientras la soja también se fortaleció. El clima adverso, la tensión en el Mar Negro y la demanda internacional impulsaron los precios y aceleraron las ventas en el mercado argentino.

El mercado internacional de granos atraviesa una fuerte escalada de precios , impulsada por factores climáticos, geopolíticos y una demanda que se mantiene firme. El movimiento ya tiene impacto en la Argentina, donde aumentaron las operaciones de trigo y soja y los valores disponibles alcanzaron máximos de los últimos meses.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , los fondos especulativos alcanzaron su mayor posición neta comprada al menos desde 2014 , una señal de las expectativas alcistas que dominan actualmente al mercado. En ese contexto, Chicago registró máximos de varios años para el trigo, el maíz y la soja.

La apuesta de los grandes operadores incluso supera, según la entidad rosarina, la observada durante algunos de los episodios recientes de mayor tensión geopolítica.

Uno de los principales protagonistas fue el maíz , que llegó a cotizar a u$s 214 por tonelada en Chicago, su valor más alto en tres años . El movimiento estuvo acompañado por un deterioro de las perspectivas para la oferta. En Estados Unidos, el último informe Crop Progress del Departamento de Agricultura (USDA) mostró que el 57% del cultivo se encuentra en condiciones buenas a excelentes, frente al 69% registrado un año atrás.

La situación es todavía más ajustada en Francia, donde apenas el 28% del maíz se encuentra en condiciones buenas a excelentes, el peor registro de los últimos 15 años.

El trigo, en tanto, alcanzó la semana pasada los u$s288 por tonelada, también un máximo de tres años, aunque posteriormente moderó parte del avance.

A las condiciones productivas se sumó la incertidumbre por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los ataques contra infraestructura portuaria en Odesa y las dificultades para utilizar rutas alternativas de exportación volvieron a generar preocupación sobre la oferta proveniente del Mar Negro.

Las señales posteriores de una posible negociación de paz moderaron parcialmente la presión: el futuro más operado de trigo cayó 2,5% hasta u$s276 por tonelada luego de declaraciones de Vladimir Putin que dejaron abierta la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo.

Una ventana para el trigo argentino

Las dificultades logísticas en el Mar Negro podrían convertirse en una oportunidad para la Argentina. El line-up de trigo se encuentra en máximos de cinco años para esta altura del calendario, mientras las demoras de los embarques de la región en conflicto mejoran el atractivo del cereal argentino como proveedor alternativo.

La mejora internacional ya comenzó a trasladarse al mercado doméstico. Los futuros de trigo de la campaña 2026/27 en A3 alcanzaron máximos para el contrato de diciembre y las operaciones a precio cerrado más que se duplicaron en una semana, al pasar de 300.000 a 730.000 toneladas.

Se trata del mayor volumen de fijaciones registrado desde que comenzó a negociarse el trigo correspondiente a la nueva campaña.

En Rosario, el trigo disponible llegó a negociarse en u$s237,5 por tonelada, equivalentes a $357.200, cerca de sus máximos desde 2024. El maíz disponible, por su parte, volvió a tocar los u$s190 por tonelada, o $282.000, su mayor nivel desde julio.

La soja también gana impulso

La mejora también alcanzó a la soja, cuya comercialización repuntó durante las últimas semanas. Al 25 de agosto se habían negociado 26,5 millones de toneladas de la campaña actual y 775.000 toneladas correspondientes a la 2026/27.

Solo durante esa semana se comercializaron 970.000 toneladas de la cosecha vigente, el mayor volumen semanal desde fines de junio. En paralelo, las fijaciones superaron el millón de toneladas.

La reacción fue todavía más marcada entre los productores que comenzaron a poner precio a la próxima campaña: las fijaciones de soja 2026/27 más que cuadruplicaron el promedio semanal de las semanas anteriores.

En el mercado disponible, la soja alcanzó los $550.000 por tonelada al 31 de agosto, equivalentes a u$s367, casi 9% por encima de los valores registrados a mediados de ese mes. El contrato para mayo de 2027, en tanto, llegó a u$s354 por tonelada.

Detrás de la mejora aparecen varios factores internacionales. Entre ellos, la fuerte demanda china por soja estadounidense, el deterioro de los cultivos en Estados Unidos y el aumento del petróleo en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Durante agosto, el USDA confirmó ventas privadas de soja estadounidense a China por 2,98 millones de toneladas. Al mismo tiempo, redujo al 58% la proporción de cultivos de soja en condiciones buenas a excelentes, frente al 60% de la semana anterior.